Túng tiền tiêu xài, nam thanh niên cướp vé số của người khuyết tật

(VTC News) -

Ngày 24/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ đối với Văn Viết Long (SN 2008, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 23/12, do không có tiền tiêu xài, Văn Viết Long nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Văn Viết Long bị tạm giữ vì hành vi cướp giật tài sản. (Ảnh: C.A)

Đối tượng lái xe mô tô chạy trên các tuyến đường nhằm tìm sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 15h10 cùng ngày, khi lưu thông đến lô 17 đường Nguyễn Tất Thành, tổ 35, phường Hải Vân, Long phát hiện ông Ngô Văn Quý (SN 1960, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; người khuyết tật đang điều khiển xe lăn bán vé số dạo).

Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và sự mất cảnh giác của nạn nhân, Long tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé số. Khi ông Quý đưa 13 tập vé số để lựa chọn, Long chỉ trả lại 1 tập, giữ lại 12 tập và yêu cầu ông Quý chọn giúp 2 tờ vé số.

Trong lúc ông Quý đang cúi xuống lựa chọn, Long nhanh chóng phóng xe mô tô bỏ chạy về hướng cây xăng Gia Nguyễn Tâm.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, Tổ tuần tra của Công an phường Hải Vân đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đã kịp thời phối hợp với 2 người đi đường gồm anh Trần Thái Bình và anh Huỳnh Đắc Vinh (cùng trú phường Liên Chiểu) tổ chức truy đuổi, bắt giữ thành công Văn Viết Long cùng tang vật.

Qua đấu tranh ban đầu, Long đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Tang vật tạm giữ gồm 3 tập vé số (mỗi tập 30 tờ) và 1 xe mô tô.

Hiện Tổ Điều tra khu vực 2 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 4 và Công an phường Hải Vân khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.