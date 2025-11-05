Bắt người phụ nữ cướp giật túi vé số của cụ ông 79 tuổi ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 5/11, Công an xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp với người dân bắt giữ Vũ Thị Hồng (46 tuổi, trú xã Krông Pắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 2/11, ông Hồ Xuân Bình (79 tuổi) đến Công an xã Ea Knuếc trình báo việc bị cướp khi đang đi bán vé số trên quốc lộ 26, đoạn qua địa bàn xã. Theo ông Bình, trưa 31/10, trong lúc chạy xe máy, ông bị một phụ nữ áp sát, giật túi xách treo ở giỏ xe rồi phóng đi.

Trong túi có 590 tờ vé số, 5,6 triệu đồng và một điện thoại di động.

Vũ Thị Hồng khi vừa bị bắt giữ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Ea Knuếc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nghi phạm. Đến ngày 4/11, công an phối hợp người dân bắt giữ đối tượng gây án là Vũ Thị Hồng.

Tại cơ quan công an, Hồng khai do túng thiếu tiền đóng trọ và học phí cho con nên nảy sinh ý định cướp giật. Sau khi cướp được tài sản, Hồng dùng tiền nộp học phí, trả tiền trọ, còn số vé số thì dò hết nhưng không trúng.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.