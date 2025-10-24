Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10: Song Tử vượng tài, Bạch Dương khởi sắc

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 24/10 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Song Tử tận dụng cơ hội để phát triển, Bạch Dương tận dụng thời cơ mở rộng công việc.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/10/2025 cho thấy Bạch Dương có vận trình khá thuận lợi, đặc biệt về mặt tài lộc. Với sự hỗ trợ của cát tinh trong ngày, tiền bạc thu về tay không ít, mang lại cảm giác phấn khởi và an tâm trong công việc cũng như các kế hoạch tài chính.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên tận dụng thời điểm thuận lợi này để tiến hành các dự án, kế hoạch kinh doanh hoặc mở rộng quy mô công việc. Tuy nhiên, cần chú ý kiềm chế cảm xúc, tránh nóng giận gây bất hòa với người thân và đồng nghiệp, vì điều này có thể ảnh hưởng xấu đến vận trình tổng thể.

Sự nghiệp: Hôm nay, sự nghiệp của Bạch Dương diễn ra khá suôn sẻ và có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh các kế hoạch, khai trương hoặc mở rộng quy mô. Mối quan hệ làm việc tốt cũng sẽ góp phần giúp công việc thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hãy giữ bình tĩnh khi xử lý các tình huống căng thẳng, tránh để cảm xúc chi phối quyết định.

Tài lộc: Tiền bạc thu về không ít, có thể đến từ nguồn thu chính hoặc các khoản đầu tư phụ trợ. Những người làm kinh doanh sẽ có ngày bội thu, doanh số tăng mạnh, lợi nhuận dồi dào. Đây cũng là ngày lý tưởng để bạn thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng hoặc đầu tư.

Tình duyên: Mối quan hệ tình cảm có phần sóng gió nhỏ do Bạch Dương dễ nóng giận và thiếu kiềm chế trong giao tiếp. Những hiểu lầm hoặc bất đồng nhỏ có thể xảy ra nếu bạn không cẩn trọng. Hãy dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và giữ sự bình tĩnh để gắn kết tình cảm bền chặt hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bạch Dương ở mức ổn định, tuy nhiên cần lưu ý giữ gìn thể lực, tránh làm việc quá sức. Thời điểm này bạn nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đồng thời chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý để duy trì năng lượng và tinh thần tốt.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/10/2025 cho thấy Kim Ngưu trải qua một ngày không thật sự thoải mái, đặc biệt trong công việc. Mặc dù bạn làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, nhưng cảm giác bị lợi dụng và thiếu sự công nhận khiến tinh thần không được trọn vẹn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên giữ vững sự tỉnh táo và lý trí trong mọi quyết định, đặc biệt là trong công việc và tình cảm. Đừng để cảm xúc lấn át, gây ảnh hưởng đến sự sáng suốt và cân bằng cuộc sống. Hãy biết cách bảo vệ quyền lợi của bản thân một cách khéo léo và thông minh.

Sự nghiệp: Công việc trong ngày của Kim Ngưu tiến triển ổn định nhờ sự nghiêm túc và kỷ luật bản thân. Tuy nhiên, bạn có thể gặp cảm giác bị lợi dụng khi nhiều nhiệm vụ khó khăn được giao cho mình nhưng lại không được ghi nhận đúng mức. Hãy cố gắng thể hiện rõ vai trò và đóng góp của bạn để tránh cảm giác bị bỏ rơi hoặc coi thường. Giữ vững thái độ làm việc chuyên nghiệp và kiên định

Tài lộc: Tài chính trong ngày không mấy thuận lợi, có thể bạn sẽ phải chi tiêu nhiều hơn dự kiến hoặc gặp khó khăn trong việc tăng thu nhập. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để đầu tư hay mở rộng kinh doanh. Hãy thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Tình duyên: Kim Ngưu đôi khi để cảm xúc chi phối quá nhiều, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái u mê hoặc thất vọng. Hãy cố gắng giữ tỉnh táo, tránh để những cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Giao tiếp cởi mở và chân thành sẽ giúp cải thiện không khí tình cảm trong ngày.

Sức khỏe: Bạn cần lưu ý giữ cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Thời gian này nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, tránh làm việc quá sức gây mệt mỏi. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp bạn nâng cao thể trạng.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/10/2025 cho thấy Song Tử đón nhận nhiều may mắn trong mọi phương diện cuộc sống. Vận trình tổng thể vô cùng thuận lợi, đặc biệt là trong chuyện tình cảm và tài chính, mang lại niềm vui và sự thăng hoa cho bản mệnh.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy tận dụng những cơ hội đang mở ra để phát triển sự nghiệp và củng cố các mối quan hệ cá nhân. Đừng quên giữ gìn sức khỏe và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống để đạt hiệu quả tốt nhất.

Sự nghiệp: Công việc của Song Tử diễn ra suôn sẻ và có nhiều bước tiến tích cực. Bạn không cần phải vất vả quá nhiều nhưng vẫn đạt được kết quả khả quan nhờ sự nhanh nhạy và khả năng nắm bắt cơ hội tốt. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng các mối quan hệ công việc, đẩy mạnh các dự án mới và phát huy tối đa năng lực bản thân.

Tài lộc: Tiền bạc thu về tay không ít, từ công việc chính lẫn các nguồn thu phụ trợ. Bạn cũng có thể tìm được những nguồn hàng hoặc cơ hội đầu tư tốt với giá cả phù hợp, giúp gia tăng lợi nhuận. Đây là ngày thích hợp để bạn lên kế hoạch chi tiêu hay đầu tư một cách khôn ngoan.

Tình duyên: Nếu bạn đang trong một mối quan hệ lâu dài, khả năng tiến đến hôn nhân là rất cao. Các cặp đôi đang yêu hoặc đã kết hôn đều tìm thấy sự hòa hợp, thông cảm và gắn bó bền chặt hơn qua những thử thách trong cuộc sống. Tình yêu ngày càng thăng hoa, trở thành nền tảng vững chắc cho tương lai.

Sức khỏe: Sức khỏe của Song Tử trong ngày rất tốt, bạn tràn đầy năng lượng và tinh thần phấn chấn. Đây là lúc bạn nên duy trì thói quen tập luyện đều đặn và ăn uống hợp lý để giữ được sức khỏe ổn định. Lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn duy trì phong độ làm việc và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/10/2025 cho thấy Cự Giải đón nhận nhiều cát khí, vận trình tổng thể diễn ra rất trôi chảy và thuận lợi. Ngày mới mang đến cho bạn nhiều cơ hội cũng như may mắn trong các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên tận dụng sự thuận lợi hiện tại để phát triển bản thân và củng cố các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, hãy giữ vững ý chí và tinh thần kiên cường để vượt qua những thử thách nhỏ còn tồn đọng, từ đó tạo dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc hơn.

Sự nghiệp: Nếu bạn đang làm công ăn lương, công việc diễn ra suôn sẻ, mang lại niềm vui và cảm giác thành tựu. Với những ai làm kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp, mặc dù tài lộc chưa đạt đỉnh nhưng vẫn có những bước tiến vững chắc về tài chính. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt huyết sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng.

Tài lộc: Tài chính của Cự Giải trong ngày ổn định, không quá dư dả nhưng cũng đủ để bạn thực hiện các kế hoạch cần thiết. Sự thận trọng trong chi tiêu và quản lý tài chính giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Đây là thời điểm tốt để bạn tập trung xây dựng các mục tiêu tài chính lâu dài.

Tình duyên: Có thể bạn sẽ gặp được người khiến trái tim mình rung động trong những hoàn cảnh bất ngờ. Các cặp đôi và người đã kết hôn cũng có sự thấu hiểu và gắn kết sâu sắc hơn, tình cảm trở nên bền chặt, ấm áp và đầy ý nghĩa.

Sức khỏe: Sức khỏe của Cự Giải được duy trì ở mức tốt, năng lượng dồi dào giúp bạn hoạt động tích cực trong ngày. Bạn nên tiếp tục duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để giữ được tinh thần và thể chất ở trạng thái tốt nhất.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 24/10/2025 cho thấy Sư Tử cần xem xét lại cách làm việc của bản thân. Thái độ thiếu tập trung và lười biếng có thể khiến bạn mất đi vị trí hiện tại và cơ hội được cấp trên ghi nhận.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên nhanh chóng thay đổi thái độ, tăng cường sự tập trung và kỷ luật để giữ vững vị trí cũng như phát triển sự nghiệp. Đồng thời, trong tình cảm, bạn cần thành thật và cởi mở hơn để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Sư Tử hôm nay có dấu hiệu chững lại do thái độ làm việc chưa nghiêm túc. Bạn dễ bị phân tâm và thiếu sự chủ động trong công việc, dẫn đến hiệu quả giảm sút. Đây là lúc bạn cần xem lại phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tập trung hơn để không mất đi vị trí cũng như cơ hội thăng tiến.

Tài lộc: Tài chính của Sư Tử ở mức ổn định, dù công việc có phần trì trệ nhưng bạn vẫn có nguồn thu nhập khá đảm bảo. Tuy nhiên, bạn không nên quá chủ quan mà cần quản lý chi tiêu hợp lý, tránh những khoản chi không cần thiết để giữ vững sự cân bằng tài chính.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của Sư Tử hôm nay gặp chút trục trặc do thiếu sự tin tưởng và hiểu nhau. Điều này dễ dẫn đến mâu thuẫn và những cuộc tranh cãi không mong muốn. Lời khuyên dành cho bạn là nên cởi mở, thẳng thắn chia sẻ với người ấy để cùng nhau giải quyết vấn đề, tránh làm tổn thương tình cảm đôi bên.

Sức khỏe: Sức khỏe của Sư Tử khá tốt, bạn đang sở hữu vóc dáng đáng mơ ước nhờ chăm chỉ giữ gìn cơ thể. Hãy tiếp tục duy trì thói quen lành mạnh, chăm sóc bản thân và tập luyện thường xuyên để giữ được thể trạng tốt nhất.

Xử Nữ (23/8 – 24/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/10/2025 cho thấy Xử Nữ có dấu hiệu chững lại trong công việc và cuộc sống. Dù vận trình nhìn chung vẫn khá ổn định, bạn đang dần mất đi động lực và cảm thấy hài lòng với những gì đang có, điều này có thể khiến bạn bị tụt lại phía sau so với người khác.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên tìm kiếm nguồn cảm hứng mới và thử thách bản thân nhiều hơn. Học hỏi thêm kiến thức, trải nghiệm mới sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng và lấy lại sự nhiệt huyết cần thiết để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.

Sự nghiệp: Công việc của Xử Nữ hôm nay duy trì ở mức ổn định nhưng thiếu sự bứt phá. Bạn có thể cảm thấy hài lòng và ít động lực hơn để cố gắng phấn đấu. Đây là lúc bạn cần nhìn nhận lại thái độ làm việc, tránh sự lười biếng và chủ quan vì điều đó dễ khiến bạn bị tụt lại so với đồng nghiệp. Hãy chủ động tạo động lực và thử thách bản thân để mở rộng cơ hội mới.

Tài lộc: Tài chính trong ngày tương đối vững vàng, nguồn thu nhập vẫn duy trì ổn định. Tuy nhiên, nếu không biết cách phát huy và tìm kiếm thêm các cơ hội tăng thu, tài lộc của bạn sẽ khó tăng tiến đáng kể. Hãy cân nhắc đầu tư hoặc lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để giữ vững nguồn tài chính ổn định.

Tình duyên: Các mối quan hệ tình cảm trở nên hài hòa và nồng thắm hơn. Bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu, biết thông cảm và chia sẻ nhiều hơn với nhau. Đối với những ai còn độc thân, sự kiên nhẫn là điều cần thiết để đón nhận cơ hội tình duyên đúng lúc.

Sức khỏe: Sức khỏe của Xử Nữ ổn định nhưng cần chú ý giữ gìn và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và tránh làm việc quá sức để đảm bảo thể trạng luôn tốt nhất, từ đó mới có đủ năng lượng đối mặt với những thử thách mới.

Thiên Bình (24/10 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10/2025 cho thấy Thiên Bình sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được những điểm mạnh của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự nghiệp.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên lưu ý điều chỉnh cách làm việc, tránh bảo thủ và cứng nhắc theo ý mình mà quên đi sự linh hoạt và phối hợp với đồng nghiệp. Bên cạnh đó, hãy cân bằng giữa công việc và tình cảm để duy trì sự hài hòa trong cuộc sống.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Thiên Bình hôm nay rất rực rỡ với nhiều thành tựu nổi bật. Bạn thể hiện tốt năng lực, sự sáng tạo và trách nhiệm nên được cấp trên ghi nhận. Tuy nhiên, bạn cần chú ý tránh thái độ bảo thủ, tự ý làm theo ý mình mà nên lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp để công việc trở nên hiệu quả hơn.

Tài lộc: Tài chính của Thiên Bình khá thuận lợi, nguồn thu nhập ổn định giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không cần quá lo lắng về vấn đề tiết kiệm. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn cân nhắc các kế hoạch đầu tư hoặc tích lũy tài chính cho tương lai.

Tình duyên: Thiên Bình cần chú ý hơn đến người ấy vì bận rộn công việc khiến đôi bên có thể cảm thấy xa cách và mệt mỏi. Hãy dành thời gian buổi tối để làm lành và chia sẻ, tránh để khoảng cách cảm xúc lớn lên gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe của Thiên Bình ở mức ổn định, tuy nhiên bạn nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý và cân bằng công việc để tránh căng thẳng quá mức. Một chế độ sinh hoạt điều độ sẽ giúp bạn duy trì thể trạng tốt và tinh thần minh mẫn hơn.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10/2025 cho thấy Bọ Cạp gặp nhiều khó khăn trong công việc khi vận trình hung cát đan xen, các kế hoạch dự định có nguy cơ bị phá vỡ do mâu thuẫn với đồng nghiệp và sự thiếu đồng thuận.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên thận trọng hơn trong các quyết định và giao tiếp nơi công sở, tránh những tranh cãi không cần thiết gây tổn hại đến mối quan hệ và tiến độ công việc.

Sự nghiệp: Mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp dễ nảy sinh khiến tiến độ công việc bị ảnh hưởng, các kế hoạch dự kiến có thể bị gián đoạn hoặc thất bại. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động, giữ thái độ hòa nhã và tránh những cuộc tranh luận không cần thiết để bảo vệ vận trình của mình.

Tài lộc: Tài chính vẫn duy trì ở mức ổn định, tiền bạc thu vào đủ để chi tiêu thoải mái. Vận trình tài lộc ổn định phần nào giúp bạn yên tâm hơn, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc trong lúc gặp khó khăn ở công việc và tình cảm.

Tình duyên: Bạn muốn tạo bất ngờ cho người ấy nhưng lại dễ dàng nóng giận và nói ra lời khiến đối phương tổn thương. Cần lưu ý kiềm chế cảm xúc, tránh để những tranh cãi nhỏ làm rạn nứt mối quan hệ, hãy dành thời gian để cùng nhau trò chuyện, hàn gắn và thấu hiểu.

Sức khỏe: Do áp lực từ công việc và chuyện tình cảm có thể khiến tinh thần căng thẳng, mệt mỏi, hãy chú ý nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tinh thần lạc quan, tránh để stress ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/10/2025 cho thấy Nhân Mã có một ngày bình yên, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Bạn đang tận hưởng thành quả của sự cố gắng, với thu nhập ổn định và tinh thần hài lòng.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, tập thể thao nhẹ nhàng và ra ngoài hít thở không khí trong lành để tinh thần luôn sảng khoái và cân bằng. Đồng thời, đừng ngại thể hiện sự lãng mạn với người ấy để làm mới mối quan hệ tình cảm.

Sự nghiệp: Nhân Mã có một ngày làm việc rất thuận lợi khi được cống hiến hết mình cho công việc mình yêu thích. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được cấp trên đánh giá cao và hưởng lương thưởng ổn định. Tinh thần làm việc hăng say giúp bạn duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.

Tài lộc: Thu nhập đều đặn và chi tiêu hợp lý giúp bạn duy trì được sự ổn định. Hãy tiếp tục phát huy cách quản lý tài chính hiện tại để đảm bảo không xảy ra những khoản chi tiêu lãng phí.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của Nhân Mã trong ngày có nhiều sắc thái cảm xúc phong phú, từ niềm vui đến những chút ghen tuông nhẹ nhàng. Để giữ lửa cho tình yêu, bạn nên tạo ra những bất ngờ, những khoảnh khắc lãng mạn trong buổi tối. Điều này sẽ khiến người ấy cảm thấy hạnh phúc và gắn bó hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn ổn định nhưng cần chú ý giữ cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Tối nay hãy dành thời gian ra ngoài vận động nhẹ nhàng, hít thở không khí trong lành để nâng cao tinh thần và tăng cường sức đề kháng.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10/2025 cho thấy Ma Kết có sự nghiệp phát triển như diều gặp gió. Bạn rất năng nổ và tích cực, đạt được nhiều thành tích cao trong công việc. Tuy nhiên, tài chính cần được quản lý cẩn thận để tránh những rủi ro không đáng có.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc, đặc biệt là không nên cho vay mượn dù là người quen thân thiết. Ngoài ra, Ma Kết cần chú ý đến sức khỏe, đừng chủ quan khi có dấu hiệu bất thường, nên đi khám để đảm bảo an tâm.

Sự nghiệp: Ma Kết có một ngày cực kỳ thuận lợi trong công việc với nhiều cơ hội và thành tích đáng nể. Tinh thần làm việc chăm chỉ và sự quyết đoán giúp bạn dễ dàng vượt qua thử thách, được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp tôn trọng.

Tài lộc: Vận tài chính ở mức khá, tuy nhiên bạn nên cẩn trọng trong các giao dịch liên quan đến tiền bạc. Việc cho vay hoặc đầu tư vào những mối quan hệ không rõ ràng có thể khiến bạn gặp phải rắc rối hoặc thiệt hại tài chính.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của Ma Kết hôm nay khá viên mãn và là nguồn động lực lớn để bạn nỗ lực hơn trong cuộc sống. Bạn và người ấy cùng nhau xây dựng mối quan hệ hài hòa, tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc tràn đầy ý nghĩa.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn có dấu hiệu giảm sút nhẹ, cần dành thời gian nghỉ ngơi và theo dõi kỹ các biểu hiện của cơ thể. Nếu thấy bất thường, hãy đi khám để được tư vấn và chữa trị kịp thời, tránh để bệnh kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10/2025 cho thấy Bảo Bình gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng. Bạn cần tập trung cao độ và thể hiện khả năng tốt nhất của mình để vượt qua thử thách. Thành quả xứng đáng đang chờ đón bạn phía trước.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên giữ sự tỉ mỉ và thận trọng trong từng bước đi, tránh nóng vội để không làm sai sót. Ngoài ra, hãy lên kế hoạch tích lũy và đầu tư tài chính hợp lý để mở rộng nguồn thu nhập, đồng thời đừng quên chủ động trong chuyện tình cảm, tận dụng vận đào hoa đang nở rộ.

Sự nghiệp: Công việc có một vài trở ngại nhỏ nhưng không làm khó được Bảo Bình nếu bạn biết cách tập trung và phát huy khả năng tối đa. Những nhiệm vụ khó khăn sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng khi bạn hoàn thành. Người làm công ăn lương có thể nhận thêm việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc khá dồi dào.

Tài lộc: Tài chính trong ngày khá ổn định, nguồn thu nhập đến từ công việc chính và các công việc thêm. Đây là thời điểm thích hợp để Bảo Bình có kế hoạch tích lũy và đầu tư mới nhằm gia tăng và ổn định nguồn tài chính trong tương lai.

Tình duyên: Những ai còn độc thân có thể sẽ bất ngờ gặp được người khiến trái tim rung động. Nếu đã có người thương, hãy chủ động hơn trong giao tiếp và thể hiện sự chân thành để củng cố mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bảo Bình khá tốt, bạn có đủ năng lượng để hoàn thành các công việc trong ngày. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để duy trì thể trạng và tinh thần luôn thoải mái.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10/2025 cho thấy Song Ngư đón nhận vận may tài lộc rõ rệt. Công việc làm ăn, buôn bán diễn ra rất thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Song Ngư tìm được hướng đi phù hợp sau một thời gian dài nỗ lực, hứa hẹn thành công bền vững trong tương lai.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 24/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên kiên nhẫn và thận trọng hơn trong chuyện tình cảm. Đừng vội vàng, đặc biệt khi cảm thấy sự nhiệt tình của mình không được đáp lại. Hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe bằng việc tăng cường vận động thể chất để duy trì năng lượng tích cực cho bản thân.

Sự nghiệp: Vận trình công việc của Song Ngư rất suôn sẻ, bạn tìm thấy hướng đi mới đầy triển vọng. Các dự án hoặc kế hoạch kinh doanh được đẩy mạnh và có nhiều khả năng thành công, giúp bạn thêm tự tin và động lực phấn đấu.

Tài lộc: Tiền bạc rủng rỉnh nhờ sự hanh thông trong làm ăn, buôn bán. Song Ngư có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng thị trường hoặc đầu tư thêm, tạo nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai gần.

Tình duyên: Sự nhiệt tình của bạn có thể chưa được đối phương đáp lại, dễ dẫn đến cảm giác chán nản và tổn thương. Hãy kiên nhẫn và đừng hấp tấp trong chuyện tình cảm, đúng người đúng thời điểm sẽ đến với bạn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Song Ngư tương đối ổn định, nhưng bạn cần tích cực vận động hơn nữa để tăng cường thể lực. Sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc và chăm sóc bản thân sẽ giúp bạn duy trì trạng thái tốt và cải thiện vận trình chung.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.