(VTC News) -

Theo quy định hiện hành, đối với hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống đã được nhận biết và xác minh thông tin không được vượt quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho biết nhiều tổ chức tín dụng đã kiến nghị nâng hoặc bỏ giới hạn này, để các đơn vị chủ động xác định hạn mức phù hợp với khẩu vị rủi ro, năng lực công nghệ và tự chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh.

Từ 15/8 có thể vay trực tuyến lên tới 400 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Tiếp thu các ý kiến, tại Thông tư 29/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định đối với các khoản cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng được tự quy định giới hạn dư nợ cho vay đối với từng khách hàng, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực từ ngày 15/8.

Như vậy, kể từ ngày 15/8, người vay vốn qua kênh điện tử sẽ không còn bị giới hạn ở mức dư nợ 100 triệu đồng như trước.

Đáng chú ý, Thông tư 29 cũng điều chỉnh quy định khoản vay có giá trị nhỏ được xác định theo Khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và có giá trị không vượt quá 200 triệu đồng đối với quỹ tín dụng nhân dân, hoặc không vượt quá 400 triệu đồng đối với các tổ chức tín dụng khác. Quy định này thay thế ngưỡng 100 triệu đồng từng áp dụng trước đây tại các tổ chức tín dụng.

Việc nâng hạn mức khoản vay có giá trị nhỏ lên tối đa 400 triệu đồng được đánh giá phù hợp với nhu cầu vốn thực tế hiện nay, khi quy mô các khoản vay tiêu dùng cũng như vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng đáng kể so với thời điểm quy định cũ được ban hành.

Trước đó, trong quá trình lấy ý kiến dự thảo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước cho biết số liệu tổng hợp về hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cho thấy dư nợ bình quân mỗi khách hàng đã ở mức gần 300 triệu đồng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng ngưỡng 100 triệu đồng không còn phản ánh đúng nhu cầu vốn trên thực tế, do đó việc nâng lên 400 triệu đồng sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và giảm bớt thủ tục đối với các khoản vay quy mô nhỏ.

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đối với khoản vay có giá trị nhỏ, khách hàng không phải cung cấp đầy đủ các tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính, phương án sử dụng vốn khả thi và mục đích sử dụng vốn hợp pháp như đối với các khoản vay thông thường. Vì vậy, việc mở rộng phạm vi khoản vay giá trị nhỏ lên tối đa 400 triệu đồng được kỳ vọng sẽ giúp nhiều khách hàng tiếp cận vốn thuận lợi hơn, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay vốn.

Bên cạnh điều chỉnh về hạn mức khoản vay nhỏ, Thông tư 29 cũng bổ sung quy định về hoạt động cho vay trong phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Theo đó, hoạt động cho vay thuộc phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được thực hiện theo đúng phương án đó.

Thông tư đồng thời sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện cho vay để trả nợ khoản vay khác. Theo quy định mới, khoản vay chưa được kéo dài thêm thời gian trả nợ gốc hoặc lãi của kỳ hạn đã thỏa thuận, đồng thời chưa vượt quá thời hạn cho vay đã cam kết ban đầu.