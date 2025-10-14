Trường Newton Hải Phòng: Chăm chút bữa ăn như một phần của hành trình học tập

(VTC News) -

Nhằm đảm bảo chất lượng dinh dưỡng trong từng bữa ăn, trường Tiểu học và THCS Newton (cơ sở Hải Phòng) hợp tác với Công ty Cổ phần Vinastory - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bếp ăn học đường, hiện phục vụ nhiều trường uy tín tại Hà Nội và các tỉnh như May School Hà Nội, trường Liên cấp Việt Nhật…

Cô Vũ Thị Hạnh - đại diện Ban điều hành trường Tiểu học và THCS Newton (cơ sở Hải Phòng), cho biết: “Vinastory được lựa chọn sau quá trình đấu thầu, kiểm định và thử mẫu nghiêm ngặt, vượt qua 10 nhà thầu khác. Chúng tôi đánh giá cao năng lực vận hành, thực đơn khoa học theo độ tuổi, đội ngũ đầu bếp được đào tạo chuẩn an toàn thực phẩm và dịch vụ hỗ trợ kịp thời”.

Đội ngũ nhân viên bếp mặc đồng phục, được tập huấn an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm chất lượng, an toàn và vệ sinh cho từng suất ăn của học sinh.

Hệ thống bếp ăn tại trường Tiểu học và THCS Newton (cơ sở Hải Phòng) được vận hành theo tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000, có giấy phép của Sở Y tế và được giám sát chặt chẽ hằng ngày. Nhân viên phòng Vận hành trực tiếp kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng và nhiệt độ bảo quản thực phẩm. Toàn bộ quy trình sơ chế, chế biến và chia khẩu phần đều được theo dõi, ghi chép đầy đủ trong nhật ký bếp ăn.

Khu bếp được trang bị hệ thống camera giám sát, thực phẩm được lưu mẫu 72 giờ và gửi kiểm nghiệm định kỳ, đảm bảo minh bạch trong từng khâu phục vụ. Toàn bộ nhân viên mặc đồng phục, được đào tạo nghiêm túc về an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. Nhà trường cũng phối hợp với nhà thầu để lập nhóm trao đổi công việc hàng ngày, kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Không chỉ chú trọng khâu giám sát, trường Tiểu học và THCS Newton (cơ sở Hải Phòng) còn đảm bảo dinh dưỡng qua thực đơn do các chuyên gia xây dựng, cân đối bốn nhóm chất: Tinh bột, đạm, rau củ quả và sữa hoặc trái cây. Mỗi bữa trưa cung cấp khoảng 30 - 40% nhu cầu năng lượng, giúp học sinh duy trì sức khỏe và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ

Để bữa ăn luôn hấp dẫn, Vinastory thiết kế chu kỳ thực đơn 4 tuần, luân phiên thay đổi món và phương pháp chế biến như hấp, nướng, kho, luộc. Nhà trường cũng thường tổ chức các “ngày món ăn đặc biệt”, từ món Âu, món chay đến món truyền thống, tiếp thu phản hồi của học sinh để điều chỉnh khẩu vị phù hợp. Mỗi tháng nhà trường tiến hành khảo sát ghi nhận phản hồi trực tiếp từ học sinh từng lớp để làm căn cứ điều chỉnh, cải tiến việc xây dựng menu, chất lượng chế biến và thái độ phục vụ của nhân viên.

Bữa ăn học đường đầy đủ chất dinh dưỡng, thực đơn luân phiên thay đổi hàng tuần.

Theo đại diện trường, nguyên liệu đầu vào đều có giấy chứng nhận nguồn gốc và kiểm dịch rõ ràng, được sơ chế theo quy trình bếp một chiều với các phân khu riêng biệt. Mỗi bữa ăn được lưu mẫu trong 72 giờ, gửi kiểm nghiệm định kỳ và kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Học sinh Newton cơ sở Hải Phòng háo hức thưởng thức bữa ăn.

Với các học sinh bị dị ứng hoặc có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt, phụ huynh kê khai hồ sơ y tế ngay từ khi nhập học để nhà trường nắm rõ tình trạng sức khỏe. Giáo viên và cán bộ y tế theo sát trong bữa ăn để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, để giữ trật tự và không gian thoáng đãng, học sinh tiểu học và THCS được chia ca ăn tại nhà ăn trung tâm. Sau mỗi ca, khu vực đều được vệ sinh, khử khuẩn, duy trì môi trường học tập sạch sẽ và an toàn.

Ban điều hành trường Tiểu học và THCS Newton (cơ sở Hải Phòng) khẳng định: “Bữa ăn học đường là một phần quan trọng trong giáo dục toàn diện. Một bữa ăn ngon, sạch và đủ chất không chỉ giúp học sinh khỏe mạnh, mà còn hình thành thói quen ăn uống văn minh”.