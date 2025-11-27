Trung Quốc: Tàu thử nghiệm đâm chết 11 công nhân đường sắt

(VTC News) -

Theo thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), tàu thử nghiệm số 55537 đã bất ngờ đâm vào nhóm công nhân đang làm việc tại ga Luoyangzhen, thuộc thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam.

Ga Luoyangzhen ở Thành phố Côn Minh, nơi một tàu thử nghiệm đâm vào nhóm công nhân đường sắt vào sáng sớm 27/11. Ảnh: SCMP

Tàu gây tai nạn là phương tiện chuyên dụng được sử dụng để kiểm tra thiết bị địa chấn trên tuyến đường sắt. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm khiến cả đoàn công nhân xây dựng đang thi công tại ga không kịp trở tay.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan đường sắt và chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, triển khai lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Hai công nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Hoạt động của ga Luoyangzhen đã được khôi phục sau vụ tai nạn. Cơ quan đường sắt Côn Minh đã đăng thông báo trên mạng xã hội, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về an toàn lao động trong các công trình đường sắt và quy trình vận hành tàu thử nghiệm tại Trung Quốc.