(VTC News) -

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc hôm 15/9 cho biết, quyết định mở rộng điều tra diễn ra sau cuộc rà soát ban đầu, vốn khởi động từ tháng 12/2024. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh hai quốc gia bước vào vòng đàm phán thương mại thứ tư tại Madrid (Tây Ban Nha).

Nvidia sản xuất bộ vi xử lý dùng cho trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực mà cả Trung Quốc và Mỹ đều coi là thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Trung Quốc phát hiện Nvidia vi phạm luật chống độc quyền. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Quản lý Giám sát Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR), Nvidia vi phạm các điều khoản trong quá trình phê duyệt có điều kiện, liên quan đến thương vụ thâu tóm công ty thiết kế chip Israel Mellanox Technologies. Cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết. Trung Quốc phê duyệt thương vụ vào năm 2020.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu Nvidia (NVDA) giảm 2,5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ.

Đầu năm nay, Nvidia cùng với AMD đồng ý trả cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ hoạt động bán chất bán dẫn tại Trung Quốc để đổi lấy giấy phép xuất khẩu công nghệ sang thị trường này. Thỏa thuận có thể giúp chính quyền ông Trump duy trì ưu thế của Mỹ trong lĩnh vực AI, đồng thời củng cố một hiệp định thương mại quan trọng với Bắc Kinh. Nó cũng có thể mang lại cho Nhà Trắng hàng tỷ USD chi tiêu tự do.

Vào tháng 4, Nhà Trắng chặn xuất khẩu một số dòng chip AI sang Trung Quốc, bao gồm chip H20 của Nvidia và chip MI308 của AMD. Thỏa thuận chưa từng có tiền lệ với chính quyền ông Trump cho phép các công ty này xin giấy phép xuất khẩu để nối lại hoạt động kinh doanh những dòng chip đó tại Trung Quốc, một quan chức Mỹ nói với CNN.

Nvidia tung ra chip H20 vào năm ngoái như một cách để duy trì sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc - nơi chiếm 13% doanh số năm 2024 của hãng - trước những hạn chế xuất khẩu mà chính quyền ông Biden áp đặt.

Tuy nhiên, những con chip này được cho là đã góp phần vào sự ra đời của DeepSeek, một mô hình AI tiên tiến Trung Quốc đã gây chấn động Thung lũng Silicon khi được công bố đầu năm nay, làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể đang đi trước Washington trong cuộc đua AI nhiều hơn dự kiến.