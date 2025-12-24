Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/12/2025 - XSDNA 24/12

XSDNA 24/12. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 24/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/12/2025 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 24/12/2025

Xem lại kết quả XSDNA các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSDNA 20/12, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 20/12/2025

XSDNA 20/12, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/12/2025.

- XSDNA 17/12/2025

XSDNA 17/12, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/12/2025.

- XSDNA 13/12/2025

XSDNA 13/12, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 13/12/2025.

- XSDNA 10/12/2025

XSDNA 10/12, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDNA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Có đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.