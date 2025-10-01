Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/10/2025 - XSDNA 1/10 

XSDNA 1/10. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 1/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 1/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/10/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 1/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị.

- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.

