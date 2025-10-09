Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nepal, vòng loại Asian Cup 2027

Việt Nam đấu với Nepal (19h30 ngày 9/10)

Cuộc đối đầu với Nepal là trận đấu thứ ba của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau 2 lượt đấu đầu tiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đứng thứ hai tại bảng F với 3 điểm. Đội tuyển Việt Nam lần lượt thắng Lào 5-0 và thua Malaysia 0-4.

Cục diện cuộc cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 hiện tại không có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Thất bại với tỷ số đậm trước đối thủ trực tiếp là Malaysia khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rơi vào tình thế khó khăn. Đội đương kim vô địch Đông Nam Á phải thắng tất cả các trận còn lại, đồng thời hy vọng đối thủ sảy chân.

Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua hoặc trừ điểm do gian lận nhập tịch. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, án phạt cuối cùng chưa được đưa ra. Đội tuyển Việt Nam không thể phó mặc cho FIFA đưa ra phán quyết có lợi. Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội cần làm tốt phần việc của mình trước.

Nepal đứng thứ 176 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, kém đội tuyển Việt Nam tới 62 bậc. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được chơi trên sân nhà trong cả 2 lượt trận. Do đó, nhiệm vụ giành đủ 6 điểm trong 2 cuộc đối đầu Nepal là điều bắt buộc đối với đội tuyển Việt Nam.

Đội chủ nhà cần làm tốt hơn trên phương diện tấn công. Kể từ sau AFF Cup 2024, với chấn thương của Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam chưa làm người hâm mộ hài lòng về cách chơi tấn công, kể cả khi đối đầu với các đội bóng yếu.