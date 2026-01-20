Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, bán kết giải U23 châu Á 2026

Trọng tài chính là ông Alex King (Australia). Địa điểm diễn ra trận đấu là sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam có 8 cầu thủ nhận thẻ vàng trước vòng bán kết. Tuy nhiên, theo điều lệ giải, những thẻ phạt chưa tổng hợp thành án phạt sẽ được xoá sau vòng tứ kết. Do đó, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể thoải mái thi đấu mà không phải lo đến vấn đề treo giò.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ lo lắng về chấn thương của Nguyễn Đình Bắc. Anh nén đau ra sân ở trận gặp U23 UAE và nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không mạo hiểm. Đình Bắc luôn là "vũ khí đặc biệt" của U23 Việt Nam, bất kể anh đá chính hay dự bị.

U23 Việt Nam có đầy đủ đội hình, không ai bị cấm thi đấu do thẻ phạt.

Ngoài ra, Lê Viktor, Nguyễn Xuân Bắc là hai vị trí phải rời sân vì chấn thương ở trận tứ kết. Ông Kim Sang-sik từ chối nói về thông tin đội hình U23 Việt Nam, chỉ khẳng định toàn bộ 23 cầu thủ đều sẵn sàng ra sân.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc cũng không có tổn thất lực lượng do thẻ phạt. Tuy nhiên, thể lực là vấn đề khiến huấn luyện viên Antonio Puche phải tính toán. U23 Trung Quốc cũng phải thi đấu hiệp phụ như U23 Việt Nam, nhưng được nghỉ ít hơn.