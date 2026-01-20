Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, bán kết giải U23 châu Á 2026

|U23 Việt Nam
|0-0
|U23 Trung Quốc
|Tiếp tục cập nhật
Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc thuộc vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 bắt đầu lúc 22h30 hôm nay 20/1.
Trọng tài chính là ông Alex King (Australia). Địa điểm diễn ra trận đấu là sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út.
U23 Việt Nam có 8 cầu thủ nhận thẻ vàng trước vòng bán kết. Tuy nhiên, theo điều lệ giải, những thẻ phạt chưa tổng hợp thành án phạt sẽ được xoá sau vòng tứ kết. Do đó, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể thoải mái thi đấu mà không phải lo đến vấn đề treo giò.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ lo lắng về chấn thương của Nguyễn Đình Bắc. Anh nén đau ra sân ở trận gặp U23 UAE và nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không mạo hiểm. Đình Bắc luôn là "vũ khí đặc biệt" của U23 Việt Nam, bất kể anh đá chính hay dự bị.
Ngoài ra, Lê Viktor, Nguyễn Xuân Bắc là hai vị trí phải rời sân vì chấn thương ở trận tứ kết. Ông Kim Sang-sik từ chối nói về thông tin đội hình U23 Việt Nam, chỉ khẳng định toàn bộ 23 cầu thủ đều sẵn sàng ra sân.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc cũng không có tổn thất lực lượng do thẻ phạt. Tuy nhiên, thể lực là vấn đề khiến huấn luyện viên Antonio Puche phải tính toán. U23 Trung Quốc cũng phải thi đấu hiệp phụ như U23 Việt Nam, nhưng được nghỉ ít hơn.
U23 Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử vào đến bán kết giải U23 châu Á. Thậm chí, hành trình của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần này còn ấn tượng hơn thế hệ đàn anh năm 2018.
U23 Việt Nam lần này không mang dáng dấp của đội bóng "chiếu dưới" hay "ngựa ô". Khuất Văn Khang và đồng đội là đội tuyển duy nhất toàn thắng ở giải đấu tính đến thời điểm này mà không cần tới loạt sút luân lưu.
Trừ trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam thắng cả 3 trận còn lại đều trong thế chủ động. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể kiểm soát trận đấu và tấn công để ghi bàn, sau đó phòng ngự để triệt tiêu cơ hội của đối thủ.
Chính U23 Trung Quốc mới là "ngựa ô" của giải đấu. Cách họ đi đến vòng bán kết hoàn toàn ngược lại với U23 Việt Nam. U23 Trung Quốc chỉ ghi 1 bàn sau 4 trận, nằm ngoài top 10 đội sút nhiều nhất giải.
Sức mạnh của U23 Trung Quốc nằm ở hàng phòng ngự. Đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Puche chưa thủng lưới lần nào. Họ có thủ môn Li Hao - được mệnh danh là "Manuel Neuer" của bóng đá Trung Quốc - chơi xuất sắc và có điểm mạnh ở khả năng cản phá phạt đền.
U23 Trung Quốc tiến xa nhờ phần lớn vào hàng phòng ngự lùi sâu, tập trung vào tranh chấp và phá bóng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng này cao nhất là 42% (ở trận hòa U23 Iraq, còn lại đều dưới 40%). U23 Trung Quốc chấp nhận đá kiểu "cửa dưới" trong mọi trận đấu.
Gặp đối thủ sẵn sàng đá trong thế "cửa dưới" chưa chắc là điều thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đây sẽ là thử thách thực sự cho khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội của Đình Bắc và đồng đội.
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.