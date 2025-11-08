Đóng

Trực tiếp bóng đá Tottenham vs Man Utd, vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Tottenham đấu với Man Utd, vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026. VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Tottenham vs Man Utd nhanh nhất.

  • Tottenham 0-0 Man Utd
      Chưa bắt đầu  

  • Man Utd (3-4-2-1)

    Thủ môn: Senne Lammens (31);

    Hậu vệ: Matthijs de Ligt (4), Harry Maguire (5), Luke Shaw (23);

    Tiền vệ: Noussair Mazraoui (3), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Patrick Dorgu (13);

    Hộ công: Amad Diallo (16), Matheus Cunha (10);

    Tiền đạo: Bryan Mbeumo (19).

    Mbeumo vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của giải Ngoại Hạng Anh.

  • Tottenham (4-2-3-1)

     Thủ môn: Guglielmo Vicario (1);

    Hậu vệ: Pedro Porro (23), Cristian Romero (17), Micky van de Ven (37), Djed Spence (24);

    Tiền vệ: Joao Palhinha (6), Pape Sarr (29);

    Hộ công: Brennan Johnson (22), Xavi Simons (7), Richarlison (9);

    Tiền đạo: Randal Kolo Muani (39).

  • Xem trực tiếp Tottenham vs Man Utd trên kênh nào?

    Bản quyền phát sóng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 tại Việt Nam thuộc sở hữu của K+. Trận đấu Tottenham vs Man Utd được chiếu trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu giữa Tottenham và Man Utd tại đây.

Phương Mai
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới