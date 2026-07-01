Triệt phá đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 1/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Rửa tiền xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương liên quan.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy.

Trong đó, Cơ quan điều tra bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng (Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh) để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 03 đối tượng (Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy).

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình lĩnh vực, địa bàn và thông tin từ các cơ quan chức năng phía Hoa Kỳ (trong đó có Cơ quan điều tra, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Liên minh sáng tạo, giải trí Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ) cung cấp, C03 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra xác định đường dây do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành, hoạt động trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền hoặc chưa được chủ sở hữu cho phép.

Hệ thống này thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim, thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi được khoảng 308,4 tỷ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Để che giấu nguồn gốc số tiền thu lợi bất chính, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu dòng tiền, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Sau đó, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân tại các ngân hàng rồi sử dụng để mua bất động sản, ô tô nhằm hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có.

Hiện C03 tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can; đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan và xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ công tác thu hồi theo quy định.