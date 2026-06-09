Triệt phá băng nhóm đánh bạc và rửa tiền liên tỉnh, bắt giữ 27 bị can

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 bị can tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời làm rõ dòng tiền giao dịch hơn 75 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026 theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua website Sunwin dưới các hình thức tài xỉu, casino, game bài và cá cược bóng đá.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành.

Hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức nhiều tầng trung gian nhằm che giấu dòng tiền, sau đó chuyển đổi sang tiền điện tử USDT để hợp thức hóa nguồn gốc.

Xác định đây là đường dây hoạt động liên tỉnh, có tổ chức và phân công vai trò chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn - kẻ cầm đầu đường dây.

Từ ngày 25/5 đến 5/6/2026, hàng chục tổ công tác đồng loạt triển khai tại Nghệ An, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác, bắt giữ 18 đối tượng liên quan hành vi rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú TP.HCM) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website Sunwin và điều hành hoạt động rửa tiền.

Tiền thu được từ đánh bạc được các đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền điện tử USDT và chuyển vào các ví điện tử theo chỉ đạo.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 27 điện thoại di động cùng 6 bộ máy tính phục vụ hoạt động phạm tội.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc khoảng 2,89 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án Đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền, khởi tố 27 bị can, trong đó 18 bị can về tội "Rửa tiền" và 9 bị can về tội "Đánh bạc", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.