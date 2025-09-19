Trí tuệ nhân tạo trở thành tâm điểm tại Hội chợ CA Expo lần thứ 22 và CABIS 2025

(VTC News) -

Ngày 17/9, Hội chợ Thương mại Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22 (CA Expo 2025) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS 2025) khai mạc tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Tại lễ khai mạc, kính AI được đưa vào sử dụng, đồng thời có phần tổng kết bằng AI: chỉ với một nút bấm đã có thể tự động tạo ra biên bản lễ khai mạc, tổng hợp từ khóa trong phát biểu của khách mời, hình ảnh khoảnh khắc ấn tượng và tài liệu tin tức phục vụ hội nghị… thu hút sự chú ý và được khen ngợi.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương đeo một cặp kính AI để phát biểu. Câu nói: "Bài phát biểu nằm ngay trong kính của tôi, mọi người không thấy được, nhưng tôi có thể thấy" ngay lập tức khuấy động khán phòng.

Bà Đặng Thái Điệp, Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc Công ty Mại Việt, nhà sản xuất kính Al, cho biết, mẫu kính này có thể dùng để nhắc chữ khi thuyết trình, dịch thuật đa ngôn ngữ và tương tác với mô hình AI lớn.

"Hiện sản phẩm này cùng với một sản phẩm khác - thiết bị phiên dịch di động siêu thông minh, thường gọi là thẻ phiên dịch - được bán với giá 3999 Nhân dân tệ", bà Đặng Thái Điệp nói.

Cặp kính AI này trông giống kính thông thường nhưng có thể lưu trữ hàng chục tỷ câu ngữ liệu, qua huấn luyện mô hình và xử lý ngữ liệu, có thể dịch chính xác 138 ngôn ngữ. Đặc biệt, khả năng nhận diện các ngôn ngữ ít người dùng của 10 quốc gia ASEAN đạt độ chính xác tới 90%.

"Cặp kính này thực sự xóa bỏ rào cản giao tiếp!", khán giả ASEAN sau khi thử đã tán thưởng không ngớt và rất mong sản phẩm sớm có mặt tại thị trường nước mình.

Hiệu ứng hình ảnh do kính AI phiên dịch.

Là một doanh nghiệp công nghệ địa phương của Quảng Tây, Công ty Mại Việt có hơn 20 năm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tương tác thông minh và xử lý ngôn ngữ, phát triển hơn 50 sản phẩm AI, và đang đưa công nghệ, sản phẩm sang Campuchia, Malaysia, Việt Nam cùng các nước ASEAN khác.

Tháng 2 năm nay, Công ty Mại Việt cùng đoàn đại biểu Quảng Tây sang Việt Nam tham gia giao lưu kinh tế thương mại, và ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại VIETNAM MADE.

Phiên đối thoại bàn tròn lãnh đạo trẻ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 2.

Cũng trong ngày 17/9, diễn ra phiên đối thoại bàn tròn Lãnh đạo trẻ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 2 đã diễn ra tại Nam Ninh.

Sự kiện có sự tham gia của 30 nhà lãnh đạo trẻ đến từ cơ quan quản lý thương mại của Trung Quốc và các nước ASEAN, tổ chức thanh niên, doanh nghiệp nổi tiếng, các lĩnh vực chuyên môn… đại diện cho lực lượng nòng cốt trẻ trong hợp tác Trung Quốc - ASEAN.

Phiên đối thoại xoay quanh chủ đề "Thanh niên mới - Kỷ nguyên mới - Tương lai mới: Kết nối số - ASEAN, Thanh niên kiến tạo tương lai".

Phát biểu tại đây, ông Trần Cương, Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, nhận định, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, tri thức ở khắp mọi nơi, cần có những người trẻ xuất sắc đứng lên dẫn dắt sự phát triển thời đại, thúc đẩy thế giới tiến tới một tương lai tươi đẹp hơn.

"Sóng sau xô sóng trước, lớp lớp thế hệ ngày càng mạnh hơn.Hợp tác Trung Quốc - ASEAN là một sân khấu rộng lớn để thanh niên phát huy tài năng", ông Trần Cương nhấn mạnh.

Theo Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, thanh niên cần có năng lực tư duy liên ngành, năng lực tích hợp và sử dụng nguồn lực, năng lực nhận thức quy luật không gian vật lý, nắm bắt cơ hội phát triển, tích cực đón nhận thời đại AI, cùng vun đắp "Năm ngôi nhà chung" hoà bình, an ninh, thịnh vượng, tươi đẹp và hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN, để giành được vinh quang lớn hơn.

Ông Kao Kim Hourn, Tổng thư ký ASEAN, cho rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại vừa đầy thách thức vừa tràn ngập cơ hội.

Dự án Lãnh đạo trẻ mang đến cơ hội tuyệt vời cho tất cả. Cơ quan phụ trách thanh niên ASEAN hiện đang xây dựng "Kế hoạch công tác thanh niên ASEAN giai đoạn 2026-2030", trên cơ sở kế thừa thành quả của kế hoạch hiện tại, sẽ tập trung vào các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, phát triển bền vững, tăng trưởng bao trùm.

Đồng thời làm sâu sắc quan hệ đối tác với Trung Quốc và các nước khác, tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên tham gia.

"Thanh niên mang trọng trách lớn lao, sứ mệnh vinh quang, cần dũng cảm đối mặt thách thức, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác lẫn nhau, xây dựng tình hữu nghị, quan sát thế giới và tương lai với tầm nhìn và tư duy độc đáo, để phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của xã hội loài người", Tổng thư ký ASEAN nói.

Các đại biểu trẻ đã có những chia sẻ sâu sắc, tăng cường đồng thuận hợp tác, thúc đẩy học hỏi lẫn nhau, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân các nước, góp phần đưa quan hệ hữu nghị Trung Quốc - ASEAN phát triển hơn nữa.