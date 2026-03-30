Tranh cãi thí sinh tiếng Anh tốt trượt hoa hậu, BTC Miss World Vietnam nói gì?

Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh (23 tuổi, Hà Nội). Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 là Trương Tâm Như.

Sau đêm chung kết, một số khán giả thắc mắc quanh việc thí sinh ứng xử tiếng Anh tốt hơn là Lê Phương Khánh Như nhưng chỉ giành ngôi vị Á hậu 1. Trả lời về vấn đề này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Trưởng Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 cho biết cuộc thi năm nay có những điều chỉnh trong format nhằm đề cao tư duy và bản sắc.

“Trong các phần thi, chúng tôi yêu cầu các bạn nói hoàn toàn bằng tiếng Việt. Chúng tôi muốn trước khi nói giỏi tiếng Anh thì các bạn phải nói tốt ngôn ngữ mẹ đẻ, qua đó thể hiện tư duy và phông nền tri thức", ông cho biết.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tiếng Anh cần thiết do đây là phương tiện để giao tiếp và thể hiện mình trước bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, nếu chỉ có tiếng Anh mà thiếu các yếu tố khác như quá trình rèn luyện, sự cống hiến thì khó để có thể lọt top cao.

"Thí sinh đi sâu đều đa dạng, có tài. Khi đặt lên bàn cân thí sinh, chúng tôi rất đau đầu, phân vân, thậm chí khổ tâm vì các bạn đều giỏi và nhiệt tâm”, Trưởng ban tổ chức nói thêm.

Top 3 Miss World Vietnam 2025.

Chia sẻ với truyền thông sau chung kết, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam cho biết quá trình chấm thi năm nay diễn ra với cường độ làm việc rất cao và áp lực lớn. Hội đồng giám khảo nhiều lần họp kéo dài đến 2h30 sáng, liên tục trao đổi, phân tích từng trường hợp kỹ lưỡng.

Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp các phần thể hiện của thí sinh, ban tổ chức còn chủ động tham khảo ý kiến từ mạng xã hội, lắng nghe phản hồi của khán giả, đồng thời ghi nhận đánh giá từ ê-kíp đồng hành sát sao với thí sinh trong suốt cuộc thi.

Lý giải kết quả Phan Phương Oanh giành vương miện, Chủ tịch Miss World Vietnam nhấn mạnh tân hoa hậu nhận được sự công nhận từ chính các thí sinh. Trong các buổi phỏng vấn kín của ban giám khảo, có đến 40-50% thí sinh gọi tên Phương Oanh giành vương miện.

Ở khía cạnh hình thể và khí chất, Chủ tịch Miss World Vietnam cho rằng Phương Oanh sở hữu vóc dáng đẹp, làn da nổi bật cùng sự trầm tĩnh, chừng mực của một người phụ nữ trưởng thành. Bên cạnh đó, khả năng tiếng Anh tốt giúp cô có lợi thế trong việc kết nối quốc tế.

Đáng chú ý, bà Dung khẳng định kết quả không mang tính cảm tính. Ban giám khảo đã liên tục họp để phân tích kỹ từng trường hợp. “Ngay sau phần thi ứng xử của Top 3, tất cả giám khảo đều đồng loạt bỏ phiếu cho Phương Oanh vì cô đáp ứng đầy đủ các yếu tố khắt khe của một Hoa hậu”, bà cho biết.

Phương Oanh còn ghi điểm xuyên suốt hành trình tại nhà chung nhờ thái độ và tác phong làm việc. Người đẹp Hà Nội luôn giữ năng lượng tích cực, sự vui vẻ, nhẹ nhàng và tạo cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh.

“Phương Oanh có tinh thần trách nhiệm rất rõ ràng, luôn trong tư thế sẵn sàng làm việc. Đây là một cô gái học giỏi, tự lập và luôn nỗ lực, cố gắng hết mình trong mọi hành trình cá nhân”, bà Dung chia sẻ thêm.

Phan Phương Oanh nhận được sự đồng thuận của gần 100% giám khảo.

Trong khi đó, Trưởng Ban giám khảo Hà Kiều Anh hài lòng kết quả chung cuộc. Từ góc độ chuyên môn, giám khảo đánh giá Phương Oanh là thí sinh hội tụ đầy đủ tiêu chí về ngoại hình, kỹ năng và phẩm chất.

“Cô có trình độ tiếng Anh xuất sắc với IELTS 7.5. Khả năng ứng xử hay và thông minh, đây là yếu tố quan trọng để thuyết phục ban giám khảo”, Hà Kiều Anh nhấn mạnh.

Ngoài ra, cô cũng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ làm việc nghiêm túc của Phương Oanh. “Đây là thí sinh có tâm, luôn nỗ lực hết mình trong suốt hành trình. Ban giám khảo gần như đồng thuận 100% kết quả đêm nay. Trước đó trong quá trình chấm, chúng tôi có một số ý kiến khác nhau, nhưng sau những gì thể hiện đêm nay, chúng tôi đã họp kín và thống nhất chọn Phan Phương Oanh là Miss World Vietnam 2025”, giám khảo Hà Kiều Anh nói.

Khoảnh khắc đăng quang của Phan Phương Oanh.

Phan Phương Oanh sinh năm 2003 tại Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m72, vóc dáng cân đối cùng gương mặt xinh đẹp, đường nét hài hòa.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5, tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm GPA 3.63/4.0.

Với chiến thắng này, Phan Phương Oanh sẽ đại diện Việt Nam đến với Miss World lần thứ 74.