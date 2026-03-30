Màn ứng xử giúp Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Tối 29/3, chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội. Bên cạnh sắc vóc nổi bật, yếu tố để Phương Oanh ghi điểm mạnh tại chung kết chính là ở phần thi ứng xử.

Phần thi ứng xử của Phan Phương Oanh tại chung kết.

Ở phần ứng xử trong top 6, Phương Oanh nhận câu hỏi: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai?". Cô trả lời đầy tự tin rằng muốn thế giới nhớ đến Việt Nam ở quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng.

"Trong quá khứ, chúng ta đã biết đến dân tộc mình với ý chí, lòng quả cảm. Trong năm 2025, chúng ta có những sự kiện quan trọng như 80 năm ngày Quốc khánh, 50 năm Thống nhất đất nước. Những điều đó thể hiện bản lĩnh, khát vọng độc lập của dân tộc ta suốt bao năm.

Hiện tại, chúng ta đang biết đến một Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng ta đang làm tốt ở nhiều khía cạnh, từ thể thao, văn hóa đến du lịch. Và đặc biệt là thế hệ trẻ vô cùng bản lĩnh, giàu tri thức và khao khát thể hiện bản thân.

Tương lai, Việt Nam của chúng ta chắc chắn có thể ghi tên và trở thành một trong những đất nước phát triển về sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp hay tài nguyên đứng đầu châu Á. Tôi tin rằng với nguồn lực là thế hệ trẻ, giống như tôi, luôn sẵn sàng cống hiến cho xã hội, chúng ta có thể làm rạng danh Việt Nam", người đẹp nói.

Câu trả lời thuyết phục và đúng trọng tâm giúp cho Phương Oanh nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

Phan Phương Oanh có 2 phần thi ứng xử thuyết phục tại chung kết.

Khi vào top 3, Phương Oanh và hai người đẹp còn lại cùng nhận câu hỏi: "Miss World năm nay sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Nếu trở thành đại diện dự thi cuộc thi này, bạn sẽ nói gì với thế giới về quê hương Việt Nam thân yêu của mình?".

Người đẹp nói lưu loát bằng tiếng Anh rằng muốn nói về sự đoàn kết và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Cô muốn cho thế giới thấy rằng Việt Nam không chỉ đẹp bởi phong cảnh rực rỡ mà còn đẹp từ những điều giản đơn, chẳng hạn như một nụ cười hay một sự giúp đỡ.

"Tôi muốn kể rằng năm 2025, khi miền Bắc và miền Trung hứng chịu cơn bão khốc liệt, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau gửi sự trợ giúp, những bữa ăn ấm áp hay những lời an ủi. Đây là sức mạnh của Việt Nam và chúng tôi đang nỗ lực hết mình để nâng cao nhận thức và đóng góp cho xã hội.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Việt Nam ngày nay đang hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không (net zero), cùng thế giới bảo vệ hành tinh. Tôi nghĩ với tất cả những điều đó, tôi muốn giới thiệu đến thế giới hình ảnh Việt Nam đầy ý nghĩa và tươi đẹp. Tôi muốn chứng minh rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà còn là một nơi để kết nối", cô nói.

Phần trả lời ứng xử xuất sắc giúp cho Phương Oanh chạm tay đến vương miện một cách thuyết phục.

Phan Phương Oanh sinh năm 2003 tại Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m73, vóc dáng cân đối cùng gương mặt sắc nét, đường nét hài hòa.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5, tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm GPA 3.63/4.0.

Ở cuộc thi năm nay, Phương Oanh giành loạt thành tích: Top 5 Người đẹp thời trang, Top 4 Người đẹp bản lĩnh, Top 4 Queen talk. Trước khi đến với Miss World Vietnam, Phương Oanh từng có thành tích là Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.