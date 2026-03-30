Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đăng quang Miss World Vietnam 2025

Tối 29/3, chung kết Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) đã diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Người đẹp Phan Phương Oanh xuất sắc giành ngôi vị Hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Lê Phương Khánh Như đến từ Khánh Hòa, Á hậu 2 gọi tên Trương Tâm Như đến từ TP Huế.

Phan Phương Oanh sinh năm 2003 tại Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m73, vóc dáng cân đối cùng gương mặt sắc nét, đường nét hài hòa.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5, tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm GPA 3.63/4.0.

Ở cuộc thi năm nay, Phương Oanh giành loạt thành tích: Top 5 Người đẹp thời trang, Top 4 Người đẹp bản lĩnh, Top 4 Queen talk. Trước khi đến với Miss World Vietnam, Phương Oanh từng có thành tích là Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.

Tại đêm chung kết, Phan Phương Oanh nhận được câu hỏi: “Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì, từ quá khứ, hiện tại và tương lai?”.

Cô tự tin trả lời: "Tôi mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam ở quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng.

Trong quá khứ, chúng ta đã biết đến dân tộc với ý chí, lòng quả cảm.

Hiện tại, chúng ta đang biết đến một Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức và khao khát thể hiện bản thân.

Tương lai, Việt Nam của chúng ta chắc chắn có thể ghi tên và trở thành một trong những đất nước phát triển về sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp hay tài nguyên đứng đầu châu Á. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm rạng danh Việt Nam".

Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh Việt Nam dự thi Miss World, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi này như: Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên...

Miss World Vietnam 2025 khởi động từ tháng 8/2025. Tuy nhiên vì một số lý do nên cuộc thi đã 2 lần dời lịch tổ chức chung kết. Thời gian qua, dàn thí sinh đã trải qua nhiều phần thi phụ gồm "Người đẹp bản lĩnh", "Người đẹp tài năng", "Người đẹp thể thao", "Người đẹp biển"… Đêm chung khảo diễn ra tối 25/3 cũng đem tới những màn trình diễn ấn tượng.

Với chiến thắng này, tân Hoa hậu sẽ giành suất đại diện Việt Nam đến với Miss World lần thứ 74. Trong khi đó, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73 ngay tại sân nhà là Lê Nguyễn Bảo Ngọc.