'Trạm Kalite, Chạm yêu thương' cùng Tùng Dương mang ấm áp đến vùng cao

Những ngày cuối năm 2025 - đầu 2026, Tập đoàn UKG (sở hữu 2 thương hiệu Kalite & Unie) bắt tay thực hiện chiến dịch CSR quy mô lớn nhất từ trước đến nay mang tên “Trạm Kalite, Chạm yêu thương”.

Chiến dịch nhằm lan toả tình yêu thương và sự sẻ chia đến vùng cao, để nhà nhà, người người có mùa đông thật ấm áp, hạnh phúc.

“Trạm Kalite, Chạm yêu thương”: Nơi khởi hành của những sẻ chia đong đầy

Mùa đông là thời điểm mọi người tất bật sắm sửa, đổi mới để căn nhà thêm ấm áp và tiện nghi hơn. Do vậy, không ít gia đình không biết nên xử lý đồ gia dụng cũ như thế nào.

Trong khi đó, ở vùng cao, mùa đông lại khắc nghiệt đến buốt giá. Những đôi chân trần của trẻ nhỏ vẫn bước trên con đường gập ghềnh tới lớp học, thiếu áo ấm, thiếu bữa ăn nóng, thiếu cả điều kiện học tập tối thiểu. Bộ GD&ĐT cho biết, mỗi năm có hàng chục nghìn học sinh vùng cao phải nghỉ học vì giá rét.

Với sứ mệnh “Giúp mọi gia đình Việt Nam có không gian sống tiện nghi, khỏe đẹp và hạnh phúc hơn thông qua các sản phẩm gia dụng thông minh và sáng tạo”, UKG tin rằng công nghệ không chỉ dừng lại ở việc mang đến sự tiện nghi trong mỗi ngôi nhà mà còn phải trở thành cầu nối lan tỏa yêu thương đến mọi gia đình.

Chính vì vậy, UKG chính thức khởi động chiến dịch “Trạm Kalite - Chạm yêu thương”: một “trạm” kết nối giữa sự đủ đầy và những nơi còn khó khăn; một điểm bắt đầu cho hành trình sẻ chia, nơi những món đồ tưởng chừng đã cũ lại tiếp tục mang giá trị mới.

Ba chặng đường ý nghĩa cùng Kalite & Unie và ca sĩ Tùng Dương

“Trạm Kalite, Chạm yêu thương” sẽ được Kalite & Unie đồng hành thực hiện xuyên suốt từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026.

Đặc biệt, xuyên suốt chiến dịch “Trạm Kalite, Chạm yêu thương” còn có sự đồng hành đặc biệt của DIVO Tùng Dương, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc suốt chặng đường lan tỏa yêu thương này.

Chặng 1 có tên “Thu yêu thương - Trao hạnh phúc” diễn ra từ 10/11 - 10/12/2025. Ở chặng đường này, Kalite & Unie triển khai cùng lúc 2 chương trình là “Quỹ yêu thương” và “Thu cũ - Đổi mới”.

Ở “Quỹ yêu thương”, với tất cả sản phẩm của Kalite & Unie được bán ra kể từ khi phát động chiến dịch, Kalite sẽ thay khách hàng trích 10.000đ/đơn hàng vào Quỹ.

Với chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, Kalite & Unie sẽ thu lại các sản phẩm gia dụng cũ, sửa chữa và làm mới, sau đó trực tiếp trao tặng cho bà con vùng cao. Khách hàng có thể đăng ký tham gia tại https://chamyeuthuong.kalite.vn/ hoặc mang trực tiếp các sản phẩm gia dụng tới Showroom UKG để tham gia chương trình.

Mỗi đơn hàng trong chiến dịch, mỗi sản phẩm được thu cũ đều sẽ được Kalite & Unie tính là 1 ngọn lửa sẻ chia. Đến khi đủ 30.000 ngọn lửa, Kalite & Unie sẽ gây quỹ thành 5.000 phần quà dành tặng các em nhỏ vùng cao.

Suốt hành trình này, khách hàng chính là người trực tiếp góp từng ngọn lửa nhỏ để thắp sáng mùa đông vùng cao. Kalite & Unie chỉ là cầu nối, là đôi bàn tay chuyển trao để từng món quà được gửi đi đúng nghĩa.

Bước sang Chặng 2 (17/11 – 31/12/2025), chương trình “Hành trình hạnh phúc” tiếp tục nối dài sứ mệnh mà Kalite & Unie đã khởi xướng: mang những món quà yêu thương được góp dựng từ Chặng 1 lên tận bản làng bằng những chuyến xe vượt núi.

Đặc biệt, "Hành trình hạnh phúc" sẽ có sự đồng hành của "Việc Tử Tế" - một chương trình truyền hình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) - nổi tiếng với việc ghi lại, tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đẹp, những hành động nhân văn trong cộng đồng.

“Hành trình hạnh phúc” có 5 chuyến xe đi đến các điểm:

(1) Huyện Đà Bắc, Hòa Bình cũ (nay Phú Thọ) – khởi hành sớm từ ngày 17/11

(2) Xã Phú Linh, Vị Xuyên, Hà Giang cũ (nay Tuyên Quang)

(3) Xã Thuận Hòa & Xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang)

(4) Huyện Mường Chà, Điện Biên

(5) Thành phố Điện Biên Phủ.

Và để mở đầu cho “Hành trình hạnh phúc”, chuyến xe đầu tiên mang đầy sản phẩm thu cũ được làm mới, sản phẩm từ Kalite& Unie, và những món quà yêu thương đã sớm lăn bánh vào lúc 4h sáng ngày 17/11 đến Trường Mầm non Yên Hòa và xóm Nhạp (huyện Đà Bắc, Hòa Bình cũ).

Nếu chặng đường 2 đưa hơi ấm lên vùng cao qua bằng những chuyến xe thì chặng cuối của hành trình - Chặng đường 3 “Xuân yêu thương” diễn ra từ 1-30/1/2026 - Kalite & Unie tiếp tục mang mùa xuân đến gần hơn với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khu vực Hà Nội để Tết này, mọi em bé đều được chạm vào niềm vui.

Đặc biệt hơn cả, trong bữa tiệc cuối năm Year-End Party, UKG sẽ tổ chức hoạt động đấu giá từ thiện.

Toàn bộ số tiền quyên góp được từ sự kiện sẽ được UKG sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện với danh nghĩa của chính những nhà hảo tâm, để tấm lòng của họ được lan tỏa và chạm đến những mảnh đời cần sẻ chia.