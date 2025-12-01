TP.HCM sẽ thử nghiệm drone cứu hộ, vận chuyển hàng

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số quốc gia của UBND TP.HCM, cho biết phát triển kinh tế tầm thấp là một trong những nội dung trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045 thành phố hướng đến.

TP.HCM sẽ thiết lập không gian tự do thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ và hệ thống quản lý phương tiện bay không người lái (drone); hình thành khu vực thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay không người lái, đơn giản hóa thủ tục quản lý, cấp phép bay.

Song song đó, thành phố sẽ thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D), thiết kế và sản xuất phương tiện bay không người lái. Việc này nhằm làm chủ công nghệ nền tảng, công nghệ lõi như phần cứng, phần mềm, cơ sở vật chất và hạ tầng quản lý.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ thử nghiệm các dịch vụ ứng dụng, khai thác phương tiện bay không người lái. Trong đó có các lĩnh vực về nông nghiệp thông minh; giám sát an ninh trật tự đô thị; vận chuyển và giao hàng; cứu trợ, cứu nạn, cứu hộ và cả vận tải hành khách (ô tô bay, mô tô bay...). Đồng thời thiết lập và vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý, điều phối phương tiện bay không người lái.

TP.HCM kiến nghị Chính phủ sớm ban hành đề án phát triển kinh tế tầm thấp để tạo điều kiện triển khai.

Cùng với đó, TP.HCM cũng kiến nghị cho phép thí điểm cơ chế sandbox đồng đầu tư. Trong đó, cho phép thành phố cùng Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường đại học đầu tư xây dựng hạ tầng dùng chung (phòng thí nghiệm R&D, hạ tầng tính toán sử dụng trí tuệ nhân tạo), xây dựng khu thử nghiệm công nghệ mới.

Nghị quyết 98 quy định TP.HCM được thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trong phạm vi khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm đổi mới sáng tạo...

Tại buổi làm việc giữa UBND TP.HCM với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ngày 29/11, về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng, cho biết nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2025 - 2030 là phấn đấu đưa TP.HCM vào top 100 hệ sinh thái năng động toàn cầu.

TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách hạ tầng và nguồn lực, trong đó có 2 chính sách nổi bật là thu hút nhân tài KHCN, để hỗ trợ cho các trung tâm và đơn vị sự nghiệp công lập thu hút nhân tài, với mức lương tối đa 120 triệu đồng/tháng; hỗ trợ không hoàn lại cho các startup. Đến nay TP.HCM đã hỗ trợ 162 dự án với kinh phí 16 tỷ đồng.

Thành phố tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách riêng, trong đó tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược công nghệ cao; cùng Đại học Quốc gia TP.HCM xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế...

Năm 2025, TP.HCM bố trí hơn 5.373 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiếm 1,84% tổng chi ngân sách thành phố.

Hiện tỷ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP của thành phố đạt hơn 50%, điều này chứng tỏ khoa học công nghệ có đóng góp thực chất vào tăng trưởng của thành phố.

Ông Lâm Đình Thắng cho biết thêm năm 2025, TP.HCM bố trí hơn 5.373 tỷ đồng cho KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiếm 1,84% tổng chi ngân sách Thành phố, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao là 1,5%.

Kế hoạch vốn đầu tư khoa học công nghệ năm 2026 của thành phố là 5.879,5 tỷ đồng.