TP.HCM sẽ tái lập Sở Quy hoạch Kiến trúc

(VTC News) -

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng 15/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy đã có quyết định tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, Nghị định 45/2024 của Chính phủ cho phép TP.HCM và Hà Nội được phép tổ chức riêng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, để tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc. Việc tách này quy định thuộc thẩm quyền TP.HCM, không phải đi xin ý kiến từ các cơ quan khác.

"Nói về định hướng phát triển phải nói đến quy hoạch. Thông báo với các đồng chí là Thường trực Thành ủy đã quyết định tổ chức tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng TP.HCM", Bí thư Thành ủy cho biết.

TP.HCM sẽ tách chức năng quy hoạch, kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng, thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Lý giải thêm, ông Quang cho biết hiện nay trước quy mô TP.HCM sau hợp nhất, Thường trực Thành ủy TP nhận thấy cần có cơ quan chuyên môn, có đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện quy hoạch của TP.HCM.

Trong đó quan trọng nhất là xây dựng quy hoạch kinh tế, xã hội chung của TP.HCM mới với quy mô 14 triệu dân, diện tích gần 7.000 km². Ngoài ra, còn rất nhiều quy hoạch bên dưới, ví dụ quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng... cũng cần được thực hiện.

Tháng 2/2025, tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X thông qua Nghị quyết về việc thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM.

Sở Xây dựng mới được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Đồng thời, thành phố thành lập Sở Giao thông Công chánh trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông Vận tải và tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

Đến tháng 4/2025, HĐND TP.HCM đã quyết nghị thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Công chánh.

Trước đó, năm 2002, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM được thành lập trên cơ sở cơ quan Kiến trúc sư trưởng thành phố.

Mới đây, tại cuộc họp kinh tế - xã hội tháng 8 của UBND TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP là quy hoạch lại TP.HCM sau hợp nhất. Ông yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành quy hoạch ngay năm 2026 để tập trung đầu tư, thu hút vốn đầu tư.