Top 10 đại học đào tạo ngành Kinh tế ở Hà Nội, nên chọn trường nào?

(VTC News) -

Dưới đây là top 10 trường đại học ngành Kinh tế ở Hà Nội:

STT Trường Điểm chuẩn 2025 Phương thức tuyển sinh Học phí/năm học 1 Đại học Kinh tế Quốc dân 23 - 28,83 - Xét Tuyển thẳng - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT- Xét tuyển kết hợp. 20 - 70 (chương trình chuẩn: 20-28) 2 Đại học Ngoại thương 25,7 - 28,5 - Xét tuyển thẳng - Xét học bạ THPT- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026- Xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và quốc tế. 28 - 128 (chương trình chuẩn là 28 - 32) 3 Học viện Tài chính 21 - 26,6 - Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT- Xét tuyển kết hợp- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; - Xét học bạ THPT. 22 – 70 (chương trình đào tạo chuẩn tại cơ sở đào tạo chính Hà Nội từ 22 – 35) 4 Học viện Ngân hàng 21 - 26,97 - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển- Xét tuyển kết hợp- Kết hợp giữa học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế- Kết hợp giữa học bạ THPT với kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA)- Kết hợp giữa học bạ THPT với kết quả bài thi Đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT)- Xét kết quả học tập THPT (học bạ THPT) - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 27,8 - 45 5 Đại học Thương mại 22,5 - 27,8 - Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026- Xét kết quả HSA/TSA/SAT/ACT - Chương trình chuẩn: 25,75 - 30,69 - Chương trình định hướng: 42,35- Chương trình song bằng: 260 triệu/khóa- Chương trình tiên tiến: 200 triệu/khóa 6 Trường Đại học Kinh tế 24,2 - 25,72 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026- Xét kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức - Xét tuyển thẳng- Xét tuyển dự bị đại học và lưu học sinh 48 7 Đại học Thăng Long 16 - 23,75 - Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026- Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế- Xét kết quả thi Đánh giá năng lực- Xét kết hợp kết quả thi THPT và học bạ- Xét kết hợp học bạ THPT với điểm thi năng khiếu- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và các tiêu chí riêng của nhà trường - Năm nhất: 17,65 - 27- Năm hai: 19,35 - 29,7- Năm ba: 21, 3 - 32,7- Năm tư: 23,4 - 36 8 Đại học Công đoàn 18, 2 - 25,25 - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026- Xét kết hợp học bạ và điểm thi- Xét điểm thi Đánh giá năng lực- Xét tuyển theo đơn đặt hàng 20,85 - 32 9 Đại học Mở Hà Nội 17,03 - 25,17 – Xét kết quả tốt nghiệp THPT– Xét kết quả học bạ THPT– Xét kết quả bài thi đánh giá tư duy (TSA) và đánh giá năng lực (HSA)– Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT– Xét kết hợp với môn năng khiếu Năm 2025: 21,5 - 22,9 10 Đại học Tài chính - Ngân hàng 17 - 23 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT- Xét học bạ THPT- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội tổ chức 1 triệu đồng/tín chỉ

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Từ ngày 17/6 đến 21/6/2026 thí sinh được thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung. Giai đoạn này nhằm giúp thí sinh làm quen thao tác, kiểm tra thông tin cá nhân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và các dữ liệu liên quan trước khi đăng ký chính thức.

Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2/7 - 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.

Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.

Các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.