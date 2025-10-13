Tổng thống Trump nêu khả năng thảo luận về tên lửa Tomahawk với Nga

(VTC News) -

Trên chuyên cơ Không lực Một đến Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi có thể phải nói chuyện với Nga về tên lửa Tomahawk".

Tổng thống Trump nói thêm ông sẽ gửi tên lửa Tomahawk đến Kiev nếu xung đột ở Ukraine "không thể giải quyết" và ông đã thảo luận về việc gửi những tên lửa này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào ngày 11/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai vào ngày 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng tên lửa Tomahawk "không thể sử dụng" nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ và điều này đồng nghĩa với giai đoạn leo thang mới trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Vào ngày 5/10, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo quyết định tiềm tàng của Mỹ về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể phá hỏng xu hướng tích cực trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Lần đầu tiên kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Trump đã mời ông Putin đến Mỹ vào tháng 8, với những kỳ vọng lớn về cánh cổng đàm phán dẫn đến thỏa thuận hòa bình. Nhưng các kết quả đạt được vẫn chưa đủ.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) bình luận Nga có thể sẽ cố gắng ngăn Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine để bảo vệ vùng an toàn mà Moskva đã kiểm soát được ở hậu phương.

Tên lửa tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk (TLAM) là tên lửa hành trình phóng từ trên không hoặc trên biển. Vũ khí này có thể bay với tốc độ hơn 885 km/h và bay sát mặt đất (từ 30-45 mét) để tránh bị phát hiện. Loại tên lửa này có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm một đầu đạn đơn nặng khoảng 450 kg và một đầu đạn con chứa đầy bom chùm.

Tomahawk được kỳ vọng có thể mở rộng đáng kể tầm bắn và khả năng sát thương của quân đội Ukraine, đồng thời có thể ngăn chặn bước tiến của Nga.