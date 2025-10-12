Tên lửa Tomahawk Mỹ có thể thay đổi cục diện chiến trường Ukraine?

(VTC News) -

Ukraine muốn có tên lửa hành trình Tomahawk, và Mỹ đang xem xét yêu cầu của Kiev về hệ thống vũ khí mạnh mẽ này. Các chuyên gia cho rằng Nga có thể muốn làm mọi cách để ngăn chặn tên lửa Tomahawk gia nhập kho vũ khí của Ukraine, vì chúng có thể thay đổi cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine.

Nga cảnh báo

Theo các chuyên gia trên National Interest, với việc Ukraine được chính quyền Trump ủng hộ trở lại, có khả năng quốc gia đang gặp khó khăn này sẽ nhận được tên lửa hành trình Tomahawk.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đánh giá, nếu muốn ngăn chặn Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga có thể gắn những cải thiện trong quan hệ song phương Mỹ-Nga với những nhượng bộ từ Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine.

Phản ứng với các thông tin xung quanh việc Ukraine có thể nhận được tên lửa Tomahawk, Nga cho rằng việc chuyển giao này có thể gây tổn hại đến quan hệ Mỹ-Nga và "xu hướng tích cực đang nổi lên" giữa hai chính quyền.

Lần đầu tiên kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Trump đã mời ông Putin đến Mỹ vào tháng 8, với những kỳ vọng lớn về cánh cổng đàm phán dẫn đến thỏa thuận hòa bình. Nhưng các kết quả đạt được vẫn chưa đủ.

ISW bình luận thêm, Nga có thể sẽ cố gắng ngăn Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine để bảo vệ vùng an toàn mà Moskva đã kiểm soát được ở hậu phương.

Một tên lửa phóng từ tàu. (Ảnh: NI)

Tomahawk làm được gì?

Tên lửa tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk (TLAM) là tên lửa hành trình phóng từ trên không hoặc trên biển. Vũ khí này có thể bay với tốc độ hơn 885 km/h và bay sát mặt đất (từ 30-45 mét) để tránh bị phát hiện. Loại tên lửa này có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm một đầu đạn đơn nặng khoảng 450 kg và một đầu đạn con chứa đầy bom chùm.

Tomahawk được kỳ vọng có thể mở rộng đáng kể tầm bắn và khả năng sát thương của quân đội Ukraine, đồng thời có thể ngăn chặn bước tiến của Nga.

Theo ISW, có "ít nhất 1.945 mục tiêu quân sự Nga có thể nằm trong tầm bắn" của phiên bản Tomahawk tầm xa và ít nhất "1.655 mục tiêu nằm trong tầm bắn" của phiên bản tiêu chuẩn. Do đó, có hơn 3.600 mục tiêu có thể bị quân đội Ukraine sử dụng Tomahawk tiếp cận. Dù các chuyên gia ISW cũng cho rằng việc Mỹ và NATO có thể gửi cho Ukraine 3.600 tên lửa Tomahawk là không thực tế, nhưng ngay cả một phần nhỏ trong số đó cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Phiên bản mở rộng của tên lửa hành trình này có tầm bắn chung hơn 1.930 km, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 1.600 km.

Ví dụ gần đây nhất về khả năng hủy diệt của tên lửa Tomahawk trong các hoạt động thực tế là vào tháng 6, khi một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ bắn hàng chục quả Tomahawk vào một cơ sở hạt nhân của Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Búa Nửa Đêm.

Trong khi máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit thả bom phá boongke GBU-57 MOP nặng 13.000 kg xuống hai cơ sở hạt nhân, tàu ngầm USS Georgia được cho là san bằng cơ sở thứ ba bằng tên lửa Tomahawk phóng từ khoảng cách hàng trăm km.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thay đổi cục diện?

Quân đội Nga được cho là gặp một số khó khăn trong việc phòng thủ trước hỏa lực tầm xa của Ukraine. Ví dụ, việc đưa Hệ thống Pháo phản lực Cơ động Cao M142 (HIMARS) vào kho vũ khí của Ukraine vào mùa hè năm 2022 khiến lực lượng Nga phải rút nhiều mục tiêu có giá trị cao ra khỏi tầm bắn của M142 HIMARS.

Ngoài ra, nhờ sử dụng máy bay không người lái cảm tử, quân đội Ukraine từng được những mục tiêu mang tính biểu tượng, bao gồm việc phá hủy một số máy bay ném bom chiến lược trên khắp nước Nga.

Mặc dù quân đội Ukraine có khả năng tấn công sâu vào hậu phương đối phương bằng máy bay không người lái cảm tử, nhưng những hệ thống máy bay không người lái này không có khả năng hủy diệt để đạt được những kết quả đáng kể, đặc biệt là khi được sử dụng liên tục. Và Tomahawk được cho là có thể lấp đầy chỗ trống này.