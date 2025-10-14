Tổng Giám đốc MB: Bản lĩnh lãnh đạo trong thời chuyển đổi

(VTC News) -

Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu, yêu cầu chuyển đổi số và quản trị rủi ro ngày càng cao, vai trò của người lãnh đạo trở nên then chốt. Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) Phạm Như Ánh là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ điều hành mới – coi đổi mới là nền tảng và quản trị hiệu quả là đòn bẩy cho tăng trưởng bền vững.

Từ thực tiễn đến tư duy chiến lược

Bắt đầu sự nghiệp khi ngành ngân hàng Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh, ông Phạm Như Ánh sớm nhận thấy cơ hội chỉ đến với những người dám thử và hiểu rõ quy luật vận động của thị trường. Từ vị trí giám đốc chi nhánh đến lãnh đạo cấp cao, ông Phạm Như Ánh luôn giữ quan điểm “mọi quyết định phải dựa trên dữ liệu và kiểm chứng bằng kết quả”.

Khi đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc MB, ông cùng ban điều hành của ngân hàng tập trung tái cấu trúc quản trị, áp dụng phương pháp điều hành theo mô hình dữ liệu – dữ kiện (data-driven management). Tư duy này không chỉ giúp MB rút ngắn chu trình ra quyết định mà còn giảm đáng kể rủi ro vận hành.

Cùng với chuyển đổi số, MB cũng thay đổi cách tiếp cận trong quản trị nhân sự: thay vì “mệnh lệnh”, là “trao quyền có kiểm soát”. Mỗi đơn vị được giao quyền thử nghiệm mô hình kinh doanh mới, nhưng phải đo lường hiệu quả bằng chỉ số cụ thể. “Sai có thể sửa, nhưng phải học được điều gì từ sai lầm đó”, ông Phạm Như Ánh từng nhấn mạnh.

Chính triết lý này tạo nên sự khác biệt: Một tổ chức quy mô lớn nhưng vận hành linh hoạt, nơi các cấp lãnh đạo trung gian có khả năng ra quyết định nhanh, đồng thời giữ được kỷ cương về quản trị rủi ro. MB trở thành một trong số ít ngân hàng có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà vẫn kiểm soát tốt chất lượng tài sản, hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức ổn định.

Tạo giá trị dài hạn

Trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam bước vào chu kỳ cạnh tranh mới, việc mở rộng tín dụng đơn thuần không còn là lợi thế. Dưới sự điều hành của ông Phạm Như Ánh, MB tập trung vào ba hướng chiến lược: Tăng trưởng bền vững, số hóa toàn diện và quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ nhất, MB đẩy mạnh áp dụng các nguyên tắc ESG (môi trường, xã hội, quản trị) trong hoạt động kinh doanh. Ngân hàng là một trong những tổ chức tiên phong triển khai khung quản trị ESG và phát hành tín dụng xanh, hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo, doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng. Điều này không chỉ giúp đa dạng danh mục tín dụng mà còn gia tăng uy tín với nhà đầu tư quốc tế.

Thứ hai, chuyển đổi số được coi là động lực tăng trưởng dài hạn. MB đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro, chăm sóc khách hàng và ra quyết định tín dụng. Nhờ đó, năng suất lao động tăng 20 – 25% mỗi năm, tỷ lệ giao dịch trên kênh số chiếm 98.6% tổng số giao dịch của ngân hàng.

Thứ ba, MB kiên định mục tiêu quản trị minh bạch và hiệu quả tài chính ổn định. Ngân hàng đã hoàn thành triển khai Basel III, duy trì hệ số CAR cao hơn mức tối thiểu quy định. Đồng thời, tăng trưởng lợi nhuận gắn với kiểm soát chi phí, cải thiện năng suất và đảm bảo tỷ lệ an toàn thanh khoản.

“Trong một thị trường nhiều biến động, khả năng thích ứng là yếu tố sống còn. Tổ chức nào giữ được tính kỷ luật trong quản trị, nhưng đủ linh hoạt để đổi mới, sẽ là người đi trước”, CEO Phạm Như Ánh nhận định.

Điều dễ nhận thấy ở phong cách lãnh đạo của ông Phạm Như Ánh là sự kết hợp giữa tính hệ thống và tinh thần đổi mới. Ông coi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là “vốn vô hình” quan trọng nhất, bởi chỉ khi đội ngũ cùng hướng tới mục tiêu chung, doanh nghiệp mới có thể duy trì sức bật dài hạn.

Trong bức tranh chung của ngành ngân hàng, MB đang nổi lên như một ví dụ tiêu biểu về mô hình quản trị hiện đại: tăng trưởng gắn với hiệu quả, đổi mới đi đôi với kiểm soát rủi ro. Thành công của ngân hàng không chỉ đến từ con số lợi nhuận, mà từ cách họ vận hành minh bạch, dữ liệu hóa và đặt khách hàng ở trung tâm.

Với tầm nhìn đó, CEO MB được xem là đại diện cho lớp lãnh đạo thế hệ mới, những người coi quản trị là nền tảng, công nghệ là động lực và giá trị bền vững là mục tiêu cuối cùng.