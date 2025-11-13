Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc

Ngày 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân dịp đồng chí Lý Thư Lỗi thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ 20 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc; chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX và thống nhất định hướng xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, mở ra giai đoạn bản lề để Trung Quốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng Ban tuyên truyền trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế trao đổi cao nhất về lý luận giữa hai Đảng trong suốt 20 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành công của Hội thảo Lý luận lần thứ 20 với chủ đề “Con đường và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI”, là sự triển khai kịp thời nhận thức chung cấp cao, có ý nghĩa rất đặc biệt để tổng kết sâu sắc về những thành quả quan trọng và bài học kinh nghiệm của mỗi Đảng, mỗi nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình nước mình, góp phần phát triển lý luận về mô hình chủ nghĩa xã hội hiện đại, qua đó thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên.

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm; bày tỏ chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn, việc triển khai thuận lợi các biện pháp mang tầm cải cách của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và khẳng định, Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14.

Đồng chí Lý Thư Lỗi bày tỏ chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã gửi Thư chúc mừng đến Hội thảo Lý luận lần thứ 20; vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về việc hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công kỳ Hội thảo đặc biệt được thực hiện theo nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí thư để trao đổi sâu sắc, toàn diện về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của hai nước trong kỷ nguyên, thời đại phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung củng cố các nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt - Trung thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả chuyến thăm đặc biệt quan trọng đến Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong kỷ nguyên phát triển mới của hai dân tộc hiện nay, hai Đảng, hai nước cần tiếp tục hợp tác đoàn kết, đồng hành vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; Việt Nam quyết tâm cùng Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào giai đoạn mới, ngày càng toàn diện, sâu sắc và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung củng cố các nền tảng quan trọng của quan hệ song phương: không ngừng củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược giữa hai nước; phát huy vai trò đặc biệt của hợp tác kênh Đảng và nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác trên các kênh, các cấp; thúc đẩy gắn kết trình độ cao hơn giữa hai nền kinh tế; thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững; gắn kết hơn nữa về khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực mới then chốt, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao; củng cố nền tảng xã hội vững chắc, nâng cao hiệu quả hợp tác về văn hoá, du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, ổn định để cùng phát triển.

Bày tỏ trân trọng và tán thành những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm về thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, đồng chí Lý Thư Lỗi khẳng định, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam triển khai tốt thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác thực chất, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.

Đồng chí Lý Thư Lỗi nhấn mạnh, các cơ quan lý luận, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tương ứng của Việt Nam, đẩy mạnh hơn nữa giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước, tăng cường tuyên truyền hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp, góp phần làm phong phú hơn nội hàm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.