Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13

(VTC News) -

Theo Nghị quyết, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 6/10 đến ngày 8/10 tại Hà Nội.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương quyết nghị thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương; ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp để tiếp thu, hoàn chỉnh các văn kiện, gửi xin ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên trình Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII.

Nghị quyết nêu rõ, Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và lần đầu tham gia) để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung ương cũng cho ý kiến về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo quy chế, các nội dung về tổ chức Đại hội XIV để trình Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2026-2028; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025 và định hướng kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương tiếp thu, hoàn thiện, ban hành kết luận; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch nêu trên trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Thường trực Ban Bí thư; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.

Đồng ý để ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến các Báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 13 và dự kiến một số công việc trọng tâm từ Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đến Hội nghị Trung ương lần thứ XIV; về cập nhật những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây và quan điểm, chủ trương của ta; báo cáo tình hình đất nước 9 tháng đầu năm 2025; về công tác tài chính đảng năm 2024.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân. Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.