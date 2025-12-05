Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng VinFuture 2025

Tối 5/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 chính thức gọi tên nhà khoa học và các công trình xuất sắc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố dự buổi lễ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ trao giải.
Đây là mùa thứ 5 giải thưởng VinFuture vinh danh những phát minh, công nghệ đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người và thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề, dịch vụ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân loại.
Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Giáo sư Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, cho biết sự kiện là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình 5 năm của Quỹ VinFuture - một hành trình được dẫn dắt bởi tầm nhìn mang khoa học phụng sự nhân loại.
Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực bền bỉ của những người sáng lập Quỹ VinFuture đã dành nguồn lực lớn để phát triển giải thưởng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của khoa học và giới thiệu tới thế giới hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái và khát vọng phát triển.
Từ 1.705 đề cử của các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu, Hội đồng Giải thưởng VinFuture quyết định trao giải thưởng chính trị giá 3 triệu USD cho Tiến sĩ Douglas R. Lowy, Tiến sĩ John T. Schiller, Tiến sĩ Aimée R. Kreimer và Giáo sư Maura L. Gillison (Mỹ) vì những khám phá và phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người (HPV) gây ra.
Bên cạnh Giải thưởng chính, VinFuture 2025 trao 3 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, nhà khoa học nữ và nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển.
Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển gọi tên Giáo sư Maria Esperanza Martínez-Romero (Mexico) với công trình "Vì những tiến bộ trong nghiên cứu sinh thái vi sinh vật và cơ chế cố định nitơ cộng sinh tại các hệ sinh thái nhiệt đới".
Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ được trao cho Giáo sư Mary-Claire King vì sự phát hiện gene BRCA1 liên quan đến nguy cơ ung thư vú và buồng trứng, đặt nền móng cho các xét nghiệm di truyền, chương trình tầm soát và điều trị theo hướng cá thể hóa.
Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới vinh danh 5 nhà khoa học: Giáo sư Venkatesan Sundaresan, Giáo sư Raphaël Mercier, Tiến sĩ Emmanuel Guiderdon, Tiến sĩ Imtiyaz Khanday và Tiến sĩ Delphine Mieulet vì những đổi mới trong phát triển các loại cây trồng lai có khả năng tự nhân giống.
Mash up "Đất nước lời ru - Phù Đổng Thiên Vương" do ca sĩ Đức Phúc thể hiện là điểm nhấn nghệ thuật độc đáo, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Tiết mục không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là lời nhắn gửi: từ những giá trị truyền thống, dân tộc có thể vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
Lễ trao giải VinFuture 2025 còn có sự xuất hiện của Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân của 17 tượng vàng Grammy danh giá. Âm nhạc của cô mang tinh thần mạnh mẽ, kiên định và tràn đầy hy vọng, hòa nhịp với thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" của mùa giải năm nay như một lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới đang bền bỉ kiến tạo cuộc sống tiến bộ cho nhân loại.