Trực tiếp: Lễ trao giải VinFuture 2025

Giải thưởng Chính VinFuture trị giá 3 triệu USD (hơn 79 tỷ đồng) sẽ được trao cho công trình nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến quy mô dân số toàn cầu. Ba giải đặc biệt trị giá 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) mỗi giải, dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới.

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay VinFuture ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ (gấp 2,8 lần mùa 1), cho thấy uy tín và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của giải thưởng sau nửa thập kỷ phát triển.

Những công trình được vinh danh là kết tinh của tư duy tiên phong, của những nỗ lực bền bỉ vượt lên thách thức và của khát vọng dùng khoa học để phụng sự cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng Chính VinFuture 2024 cho các nhà khoa học.

GS Đặng Văn Chí, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, tiết lộ Giải thưởng Chính năm nay là công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng đến quy mô dân số rất lớn trên toàn cầu.

Xuyên suốt Lễ trao giải, thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" của VinFuture 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng bản sắc Việt Nam. Những tiết mục được chuẩn bị công phu sẽ tái hiện hành trình 5 năm của VinFuture: Từ khởi nguồn khát vọng đến những tác động mang tầm toàn cầu.

Bên cạnh các ngôi sao khoa học, sân khấu Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ có sự xuất hiện của Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân của 17 tượng vàng Grammy danh giá.

Trong khi đó, quán quân Intervision 2025 Đức Phúc, trong lần đầu góp mặt, sẽ mang đến phần biểu diễn kết hợp nét đẹp văn hóa dân tộc với âm nhạc hiện đại, khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập.