Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98

Tối 15/10, Công an TP.HCM thông tin, trong hai ngày 13 và 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt, song Ngân và người thân không cung cấp được mã mở. Cơ quan điều tra đã lập biên bản, niêm phong và đưa két sắt về trụ sở để mở theo đúng quy định pháp luật.

Két sắt chứa 80 sổ đỏ bị lực lượng chức năng thu giữ.

Kết quả, bên trong két sắt có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng khác liên quan vụ án. Ngoài ra, công an còn tạm giữ 2 xe ô tô để xác minh nguồn gốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tài sản nói trên, phục vụ quá trình chứng minh hành vi phạm tội.

80 sổ đỏ tìm được trong két sắt nhà Ngân 98.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân bị xác định không hợp tác với cơ quan điều tra, nhiều lần trì hoãn và không chấp hành yêu cầu triệu tập. Khi làm việc, Ngân khai báo quanh co, chống đối, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay thuộc Gia Lai) được xác định là người cầm đầu đường dây sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân giả và kém chất lượng.

Ngân thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên nhằm hợp thức hóa hồ sơ, nhưng thực tế trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động và tài chính.

Đối tượng ký hợp đồng gia công nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen. Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện sử dụng chất cấm, Ngân nhanh chóng chuyển sang hợp tác với Công ty Nanotesla – song thực tế vẫn thuộc cùng một hệ thống sản xuất.

Cảnh sát khám xét căn hộ của Ngân 98.

Các sản phẩm không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán rộng rãi trên website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98. Tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân của Ngân, sau đó gom lại về tài khoản chính của bị can.

Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Ngân 98 thu về khoảng 120 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh trái phép này.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, cũng như các hành vi chống đối người thi hành công vụ.