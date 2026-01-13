Tiger Remix 2026 khai xuân rực rỡ với kỷ lục 36,498 người 'săn lộc bản lĩnh'

(VTC News) -

Xuyên suốt hành trình tại ba tỉnh thành Đồng Tháp, TP.HCM và Đắk Lắk, Tiger Remix 2026 đã chào đón 36.498 khán giả trực tiếp tham gia các thử thách tại sự kiện, từ chinh phục “Cây Lộc Bản Lĩnh” đến những khoảnh khắc săn lộc trực tiếp ngay trên sân khấu.

Tiger Beer chính thức xác lập kỷ lục với hơn 36.000 mãnh hổ cùng săn lộc bản lĩnh.

Con số 36.498 người tham gia “săn lộc bản lĩnh” là minh chứng cho bước chuyển mình mới của tinh thần bản lĩnh: “Lộc” là thành quả xứng đáng dành cho những ai dám chủ động bước tới và nắm bắt. Tiger Beer đã biến khoảnh khắc chào đón năm mới thành một hành trình “chinh phục” đầy khí thế.

Tiger Remix 2026 còn ghi dấu ấn với kỷ lục “Chiếc liễn mang thông điệp Khai Xuân Bản Lĩnh có kích thước lớn nhất Việt Nam”. Chiếc liễn chúc Tết khổng lồ xuất hiện tại sự kiện như một biểu tượng tinh thần, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại.

Con số 36.498 hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gia tăng, khi Tiger Remix 2026 chính là tiếng pháo khai màn cho hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh rực rỡ và đầy khí thế xuyên suốt mùa Tết - từ sân khấu đại nhạc hội, trải nghiệm săn lộc tại các hàng quán, đến mạng xã hội và mọi điểm chạm của người tiêu dùng trên toàn quốc.