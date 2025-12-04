Tiểu thuyết 'Nỗi buồn chiến tranh' cháy hàng

Theo đó, độc giả phải chờ đợi khoảng 5-6 ngày để có được cuốn sách này.

Tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" được săn đón

Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh được vinh danh trong lễ công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất vào ngày 30/11 tại Hà Nội. Sau lễ trao giải, tác phẩm vướng vào tranh cãi lớn.

Nhà văn Bảo Ninh (bìa trái) tại lễ công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất.

Không ít chuyên gia, nhà phê bình lý luận văn học lên tiếng phản biện, phân tích về tác phẩm đẩy tranh luận lên cao trào. Cùng lúc đó, với sự quan tâm đặc biệt của độc giả, công chúng, tác phẩm được nhiều người săn đón.

Anh Nguyễn Tuấn Bình - chủ cửa hàng sách Bình Book cho biết chỉ trong hai ngày vừa qua, cửa hàng của anh nhận 200 đơn đặt hàng tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh. Tuy nhiên, tổng kho NXB Trẻ báo hết hàng.

"Đến nay sức bán cuốn sách này vẫn rất nóng. Với tình hình tái bản mất khoảng 10-14 ngày, số lượng sách chúng tôi bán được có thể lên tới 800-1.000 cuốn. Đây cũng là một trong những sách 'huyền thoại' về sức bán với mọi cửa hàng sách. Năm nào Nỗi buồn chiến tranh cũng được tái bản", anh Nguyễn Tuấn Bình nêu.

Cuốn tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh được tìm đọc trong những ngày gần đây.

Anh không phủ nhận sự bùng nổ tìm kiếm của độc giả sau những tranh luận xoay quanh cuốn sách gần đây nhưng cũng khẳng định tác phẩm này luôn hút khách bởi nó đã được tái bản hàng chục lần và luôn có người tìm đọc.

"Làn sóng tranh luận những ngày qua khiến nhiều người tìm đọc. Đây là hệ quả không ngờ tới của các cuộc tranh luận dữ dội trên mạng những ngày qua", anh Nguyễn Tuấn Bình nhận định.

Theo đó, cuốn sách sẽ có mặt tại Bình Book vào ngày 10/12 sau khoảng 10 ngày tái bản nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả.

Cân nhắc nối bản liên tục

Ông Nguyễn Hải Đăng - đại diện truyền thông Nhà xuất bản (NXB) Trẻ cho biết đã ký hợp đồng tác quyền trọn đời với tác giả Bảo Ninh. Nỗi buồn chiến tranh do NXB Trẻ phát hành suốt 25 năm nay, được tái bản nhiều và đều đặn, không phải chỉ tái bản vì sự kiện lần này.

"Nỗi buồn chiến tranh" được NXB Trẻ mua tác quyền trọn đời.

"Sự kiện lần này có ảnh hưởng đến sức mua, khiến nhu cầu độc giả tăng đột biến, khiến các đại lý, cửa hàng sách nhập hàng nhiều hơn nên nguồn sách chưa kịp bổ sung. Tuy nhiên, kế hoạch tái bản cuốn 'Nỗi buồn chiến tranh' vốn đã được triển khai. Trong những năm gần đây, cuốn sách này được chúng tôi tái bản liên tục. Trong lần in này chúng tôi ấn định 5.000 cuốn, nhưng quá trình này chưa hoàn thiện khiến chúng tôi chưa thể trả hàng được cho các đại lý và cửa hàng sách", ông Nguyễn Hải Đăng nêu.

Đại diện NXB Trẻ khẳng định nhu cầu thị trường thế nào, nhà xuất bản sẽ cân nhắc tái bản như vậy. Việc tái bản không bị ảnh hưởng bởi những sự kiện nhất thời bởi cuốn này vốn được in liên tục nhiều năm nay.

Cụ thể, nhịp tái bản phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị trường, hàng tồn kho, năng lực in ấn của bên mình. Tùy nhu cầu thực tế, mỗi đợt có thể in 2.000-3.000 bản, nhưng gần đây thường là các đợt 5.000 bản do nhu cầu tăng.

Ông Nguyễn Hải Đăng cho biết thêm NXB tiếp tục quan sát thị trường để ra quyết định nối bản. Việc nối bản liên tục mới là minh chứng cho sự quan tâm cao độ của độc giả tới một tác phẩm văn học. Đến nay, NXB Trẻ đã in khoảng 70.000 bản cho cuốn Nỗi buồn chiến tranh, riêng trong năm nay, số lượng ước tính gần 20.000 bản.

Nỗi buồn chiến tranh là dòng hồi ức của người lính về chiến tranh và thời tuổi trẻ đã trải qua trong bom đạn. Đó là lòng tiếc thương vô hạn đối với những người cùng thế hệ với mình đã nằm xuống, là ám ảnh về thân phận con người trong thời buổi loạn ly, và thông qua thân phận là sự tái hiện đầy xót xa về quá khứ, những suy tư nghiền ngẫm về con đường dấn thân của cả một thế hệ sinh ra trong chiến tranh. Bao trùm lên tất cả, là nỗi buồn sâu xa gắn với từng mảnh đời riêng.

Tác phẩm đã bước ra khỏi lối mòn về lòng tự hào dân tộc cùng những chiến công và vinh quang tập thể để nêu lên thông điệp về sự ghê tởm, về tính chất hủy diệt của chiến tranh đối với con người.

Vào thời điểm ra đời cuối thập niên 1980, Nỗi buồn chiến tranh có thể được xem là tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại đầu tiên viết về chiến tranh có cái nhìn khác với quan niệm truyền thống, khẳng định mạnh mẽ vai trò cá nhân trong xã hội, quyền sống, hạnh phúc và đau khổ của con người với tư cách một cá thể độc lập. Tiểu thuyết nhận được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991.

Tác phẩm của Bảo Ninh còn được xếp vào hàng những tiểu thuyết tiếng Việt nổi tiếng nhất trên thế giới khi có khoảng 20 bản dịch, hơn 10 giải thưởng và đề cử ở các quốc gia.

Dù vậy, Nỗi buồn chiến tranh gặp nhiều sóng gió và liên tiếp gây bão trên văn đàn Việt vì những nhận xét trái chiều. Tác phẩm nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991, sau đó bị cấm xuất bản từ năm 1993 đến 2005, đến 2006 mới được phép xuất bản trở lại.