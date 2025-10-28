(VTC News) -

Theo giáo sư, nhà tâm lý học Angela Duckworth đang công tác tại Đại học Pennsylvania, Mỹ, những người thành công, luôn kiên định với mục tiêu của mình thường có chung một số phẩm chất chính.

Bà Duckworth dành hơn 15 năm nghiên cứu về khái niệm “sự bền bỉ”, yếu tố thúc đẩy con người giữ vững quyết tâm và cuối cùng đạt các mục tiêu dài hạn.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, bà cho biết, người thành công, bền bỉ trong cuộc sống thường có 4 phẩm chất sau: Theo đuổi công việc mà bản thân thực sự đam mê; thường xuyên cải thiện các kỹ năng cần thiết và có chủ đích trong công việc; có ý thức về mục đích lớn, tức là họ cảm thấy mình đang giúp đỡ người khác, không chỉ vì bản thân; thực sự tin rằng những nỗ lực của mình sẽ giúp bản thân tiến bộ trong tương lai.

“Khi nhìn vào những người xuất sắc trong cuộc sống, bạn sẽ thấy họ luôn có xu hướng nói chủ đề mình giỏi và muốn trao đổi thêm về chúng. Tôi không tin bạn có thể thành công với đam mê nếu không có sự hứng thú”, bà Duckworth nhận định.

Người thành công tin rằng luyện tập sẽ giúp bản thân tiến bộ trong tương lai nên không ngừng nỗ lực với đam mê. (Ảnh: Unsplash)

Nếu bạn chưa biết chính xác mình đam mê hay hứng thú với điều gì, bà Duckworth khuyên hãy để ý khi những người xung quanh nói những câu như: “Này, sao bạn lại dành nhiều thời gian để nghĩ về lĩnh vực X, Y, Z thế?”.

Bà cũng lưu ý rằng bạn có thể không nhận ra sự hứng thú của mình cho đến khi thực sự thử một điều mới, vì vậy hãy mạnh dạn trong cuộc sống.

Nhà tâm lý học nói thêm: “Đừng suy nghĩ, hãy cứ làm đi. Đừng viết trong nhật ký nữa. Đừng tự hỏi bản thân quá nhiều. Thực sự hãy đi ra ngoài và làm một điều gì đó. Đam mê trong đời giống như thức ăn vậy. Bạn phải nếm mới biết mình có thích hay không?".

Bà Duckworth cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc luyện tập kém hiệu quả và sự tận tâm để cải thiện kỹ năng. Lấy chính bản thân làm ví dụ, bà là người chạy bộ thường xuyên và từng thắc mắc tại sao mình không tiến bộ nhiều như mong đợi.

Đáp lại, cố vấn của bà, nhà tâm lý học Anders Ericsson đặt ra những câu hỏi sâu sắc: "Bạn có mục tiêu cụ thể không? Bạn có luyện tập với toàn bộ nỗ lực và sự tập trung không? Bạn có tìm kiếm, lắng nghe phản hồi về những điểm cần cải thiện không?".

Bà Duckworth thừa nhận: “Tôi đã từng luyện tập với chất lượng rất thấp vì thiếu sự đam mê, tận hưởng việc chạy".

Nếu bất kỳ lúc nào bạn luyện tập và cảm thấy chán nản, bà Duckworth chia sẻ một chiến thuật mà bản thân từng áp dụng: “Tôi lấy bút ra và lập một danh sách việc cần làm đơn giản đến nực cười, chẳng hạn như ‘Mở phần mềm Google Doc’. Sau đó, tôi hoàn thành nó để thấy niềm vui. Nếu chia nhỏ những việc đang khiến mình nản lòng, bạn sẽ không còn cảm thấy bất khả thi nữa".