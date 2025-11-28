Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Lạng Sơn

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 233 của Thủ tướng về xử lý vụ tai nạn thảm khốc ở Sơn La khiến 4 người chết và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn)

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các trường hợp tương tự, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm của lái xe, chủ xe của các phương tiện trong vụ tai nạn.

Bộ trưởng Công an cần chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý tỉnh Lạng Sơn cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo lực lượng chức năng của bộ và các Sở Xây dựng địa phương cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 10 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc; có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, lúc 12h48 ngày 26/11, tài xế Lại Quang Nhân (SN 1993, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) lái ô tô con biển số 19A-483.13 theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Video ghi lại vụ tai nạn giữa ô tô con và xe đầu kéo khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn

Khi đến Km 42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, ô tô tông vào xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-013.92 do anh Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) đang lái theo hướng ngược lại.

Trên xe con lúc này có 5 người, gồm: P.V.H (SN 2004), P.V.K (SN 1969) và T.T.L (SN 1973), cùng trú xã Lộc Bình, Lạng Sơn; N.Đ.V (SN 1985) và N.T.U.S (SN 1984), cùng trú tại Khu tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương ở Thường Tín, Hà Nội.

Cú va chạm mạnh khiến xe 7 chỗ biến dạng, 4 người P.V.K, T.T.L, N.Đ.V và N.T.U.S tử vong tại chỗ.

Tài xế Lại Quang Nhân và P.V.H bị thương nặng, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ do xe con đi không đúng phần đường đâm trực diện xe đầu kéo.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lại Quang Nhân về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.