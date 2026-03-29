Thủ tướng: Không vì tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng sân bay Long Thành

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Đoàn công tác di chuyển trên tuyến giao thông kết nối T1, qua nút giao - khu vực cửa ngõ dẫn vào sân bay. Tuyến đường này đã được hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc di chuyển, hai bên được phủ xanh cây và hoa.

Tại công trường, Thủ tướng kiểm tra khu vực nhà ga hành khách và sân đỗ tàu bay, đồng thời động viên các kỹ sư, công nhân tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra dự án thành phần 2 - các công trình quản lý bay, trong đó có khu vực đài kiểm soát không lưu. Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc các hạng mục còn lại, đồng thời chú trọng chỉnh trang, phủ xanh khuôn viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tham gia thi công trong thời gian qua, đề nghị cán bộ, công nhân, người lao động tại công trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu quá trình thi công phải bảo đảm các yếu tố về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật của công trình. Thủ tướng nhấn mạnh, không vì áp lực tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của dự án.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sau Tết Nguyên đán, lực lượng thi công tại công trường đã tăng nhanh, với gần 9.000 công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị hoạt động liên tục, tạo nên không khí thi công khẩn trương.

Tại khu vực đường cất hạ cánh và sân đỗ tàu bay (gói 4.6 và 4.7), các hạng mục cơ bản hoàn thiện, công nhân đang triển khai các phần việc cuối như khe co giãn, hệ thống thoát nước, hàng rào an ninh. Đây cũng là khu vực đã đón thành công 3 chuyến bay đầu tiên hạ cánh vào ngày 19/12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên lực lượng tham gia thi công Dự án Sân bay Long Thành.

Ở gói thầu 4.8 về hạ tầng giao thông nội cảng, hàng nghìn công nhân đang thi công cầu cạn, đường trục chính và hệ thống tuynen kỹ thuật, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nội bộ kết nối các khu chức năng.

Đối với gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách, mái vòm thép đã hoàn thiện, hệ thống vách kính được lắp đặt đồng bộ. Bên trong, các hạng mục trần, sàn, vách và hệ thống cơ điện đang được thi công, lắp đặt theo phương thức cuốn chiếu, cùng với các thiết bị như băng tải hành lý, máy soi chiếu, cầu dẫn hành khách.

Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 74% giá trị hợp đồng. Nhiều gói thầu đặt mục tiêu hoàn thành trong quý II/2026, đặc biệt là các hạng mục then chốt nhằm đảm bảo vận hành đồng bộ.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha tại Đồng Nai, với công suất thiết kế 100 triệu hành khách mỗi năm. Công trình gồm các hạng mục chính như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, hệ thống giao thông kết nối và đài kiểm soát không lưu.

Khi đi vào khai thác, đây sẽ là cảng trung chuyển chiến lược của khu vực, được quy hoạch với 4 đường băng và 4 nhà ga hiện đại, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn.