Thời sự quốc tế 10/9: Israel tấn công Hamas ở Qatar, ông Trump 'không hài lòng'

(VTC News) -

Tổng hợp tin thời sự quốc tế sáng 10/9

Tổng thống Mỹ lần đầu phát biểu về vụ Israel tấn công Qatar

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với các phóng viên, ông Trump cho biết “không mấy hài lòng” về vụ Israel tấn công Qatar, và sẽ đưa ra một tuyên bố đầy đủ vào ngày mai.

Trước đó, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội về vụ tấn công, và thư ký báo chí Nhà Trắng cũng đã bình luận, nhưng đây là những phát biểu trực tiếp đầu tiên của ông về sự việc.

Tổng thống Trump và thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết quân đội Mỹ đã thông báo cho chính quyền về việc Israel sẽ tiến hành tấn công Doha. Tuy nhiên, bà Leavitt từ chối trả lời khi được hỏi ai đã thông báo cho quân đội Mỹ.

Ông Donald Trump khẳng định quyết định tấn công các thủ lĩnh Hamas tại Qatar là do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tự đưa ra, chứ không phải ông. Giữa lúc dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về trình tự và mốc thời gian Mỹ được thông báo về vụ tấn công, cũng như mức độ liên quan thực sự của ông Trump, tổng thống Mỹ đăng một bài viết dài trên nền tảng Truth Social để phủ nhận vai trò của mình trong vụ không kích.

Tòa nhà hư hại sau vụ tấn công.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ cánh tả Bernie Sanders một lần nữa kêu gọi Mỹ cắt viện trợ vũ khí cho Israel sau vụ tấn công Qatar hôm nay. “Chính phủ cực đoan của Netanyahu đã hoàn toàn mất kiểm soát. Không chỉ khiến trẻ em ở Gaza bị bỏ đói, giờ đây họ còn vi phạm luật pháp quốc tế khi thả bom xuống Qatar, một đối tác an ninh của Mỹ”, ông Sanders viết trên X.

Hamas nói lãnh đạo sống sót sau âm mưu ám sát của Israel ở Doha

Lãnh đạo Hamas đã thoát khỏi vụ ám sát do Israel tiến hành tại thủ đô Doha của Qatar, nhưng ít nhất 6 người thiệt mạng, theo tuyên bố chính thức của nhóm này.

Israel tập kích nơi ở của lãnh đạo Hamas.

Hamas khẳng định vụ tấn công nhằm phá hoại các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân và thỏa thuận ngừng bắn, vốn được kỳ vọng chấm dứt cuộc chiến mà nhóm gọi là “diệt chủng” ở Gaza, nơi đã có hơn 64.000 người thiệt mạng.

Hamas xác nhận ít nhất sáu người chết, trong đó có con trai và một trợ lý của Khalil al-Hayya – lãnh đạo cấp cao của nhóm. Bộ Nội vụ Qatar cho biết một sĩ quan an ninh cũng nằm trong số các nạn nhân.

Trước đó, Suhail al-Hindi, thành viên Cục Chính trị Hamas, cáo buộc chính quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mà Bộ Ngoại giao Qatar lên án “kịch liệt”.

Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng lên án hành động này là một “cuộc tấn công tội ác liều lĩnh” ở thủ đô Doha, nhấn mạnh đó là “sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh” của Qatar.

Mỹ và Ấn Độ tiếp tục đàm phán về rào cản thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang tiếp tục đàm phán với Ấn Độ nhằm giải quyết các rào cản thương mại giữa hai nước, chỉ vài ngày sau khi ông cảnh báo rằng Ấn Độ và Nga dường như đã “ngả” về phía Trung Quốc.

Mỹ và Ấn Độ sẽ tiếp tục đàm phán thương mại.

Trong sự thay đổi rõ rệt về giọng điệu, ông Trump nói mong sớm được trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong “vài tuần tới” và bày tỏ lạc quan rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận thương mại.

“Tôi tin chắc rằng sẽ không có khó khăn nào trong việc đi đến một kết thúc thành công cho cả hai quốc gia vĩ đại của chúng ta", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tuần trước, Trump tiết lộ Ấn Độ đã đề nghị giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ xuống mức 0, nhưng nhấn mạnh rằng đề xuất này đến quá muộn và lẽ ra New Delhi phải cắt giảm thuế từ nhiều năm trước.

Ông Trump nhiều tháng qua khẳng định hai bên sắp đạt thỏa thuận, nhưng bất ngờ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, làm dấy lên nghi ngờ về tương lai quan hệ song phương.