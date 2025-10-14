Thời điểm uống dầu cá Omega-3 tốt nhất trong ngày

(VTC News) -

Dầu cá Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe, từ giảm viêm, hạ huyết áp, giảm mức triglyceride, bảo vệ sức khỏe tim mạch, đến giảm viêm khớp, hỗ trợ điều trị ung thư đại trực tràng, cải thiện tâm trạng.

Chính vì những lợi ích trên mà nhiều người có thói quen uống dầu cá Omega-3 mỗi ngày. Vấn đề đặt ra là: Đâu là thời điểm tốt nhất để uống dầu cá?

Báo Dân trí dẫn lời chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans (tác giả cuốn sách The Small Change Diet) cho biết, bạn nên uống dầu cá trong hoặc sau bữa ăn, đặc biệt là các bữa ăn giàu chất béo như trứng, sữa chua, bơ, cá hồi, bơ đậu phộng hoặc nấu ăn bằng dầu ô liu.

Tránh uống dầu cá khi bụng đói hoặc kèm bữa ăn quá ít chất béo. Nếu bạn không thường ăn sáng, hoặc bữa sáng ít chất béo, hãy chuyển sang uống dầu cá vào bữa trưa hoặc tối.

Không phải loại dầu cá nào cũng giống nhau. Mọi người nên chọn dầu cá dạng triglyceride tự nhiên hoặc re-esterified triglyceride, vì cơ thể hấp thu tốt hơn so với dạng ethyl ester.

Uống dầu cá Omega-3 đúng thời điểm rất tốt cho sức khoẻ

Theo vị chuyên gia, liều dùng trung bình là 250-500mg EPA+DHA mỗi ngày đối với người khỏe mạnh. Người có nguy cơ bệnh tim mạch có thể cần liều cao hơn nhưng phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng liều cao hoặc kéo dài.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang tin y khoa Medical News Today cho biết, đối với việc uống dầu cá Omega-3, tính nhất quán cũng quan trọng như thời điểm. Lợi ích của viên bổ sung này được tích lũy dần theo thời gian.

Uống vào cùng một thời điểm mỗi ngày giúp tạo thói quen lành mạnh, giữ mức axit béo Omega-3 ổn định trong máu, cải thiện sức khỏe tim và não lâu dài, giảm viêm hiệu quả hơn.

Axit béo Omega-3 có thể có tương tác bất lợi với thuốc chống đông máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.