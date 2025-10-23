Thời điểm uống cà phê giúp đạt hiệu quả cải thiện tâm trạng tốt nhất

(VTC News) -

Cà phê được công nhận rộng rãi nhờ vai trò của nó trong việc kích thích thần kinh, cải thiện chức năng tư duy và tạo ra những thay đổi tích cực về mặt cảm xúc. Mặc dù cà phê được nghiên cứu rộng rãi trong phòng thí nghiệm, nhưng tác động của nó trong đời sống hằng ngày vẫn chưa được khám phá nhiều.

Uống cà phê vào thời điểm phù hợp không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch (Ảnh: Time of India)

Tác dụng khi uống cà phê đúng cách

Tăng cường trao đổi chất, kiểm soát cân nặng

Chất caffeine trong cà phê kích thích tiết ra adrenaline và norepinephrine, hai loại hormone giúp con người đốt cháy chất béo và đường hiệu quả hơn trong thời gian ngắn, từ đó làm tăng mức năng lượng.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, caffeine cũng có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, đồng nghĩa với việc con người tiêu thụ nhiều năng lượng hơn khi nghỉ ngơi.

Tăng cường sự tập trung

Nhiều người uống cà phê vào buổi sáng để khởi động cơ thể. Chất caffeine trong cà phê có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, cải thiện sự chú ý, thời gian phản ứng và trí nhớ của con người.

Tăng cường trí nhớ

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh làm tăng hoạt động của não. Lượng caffeine vừa phải có thể cải thiện sự tập trung, sự tỉnh táo và khả năng phản ứng cũng như khả năng ghi nhớ và học tập.

Cải thiện tâm trạng

Ngoài việc cung cấp năng lượng, uống cà phê còn có thể cải thiện tâm trạng của con người. Caffeine kích thích não tiết ra dopamine, chất dẫn truyền thần kinh khiến con người cảm thấy vui vẻ.

Thúc đẩy tương tác xã hội

Uống cà phê trong quán cà phê là cách giao tiếp xã hội rất phổ biến, nơi mọi người có thể hòa nhập, chia sẻ và trò chuyện, khiến con người cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn, giúp loại bỏ căng thẳng, stress.

Thời điểm uống cà phê

Để khám phá ảnh hưởng của cà phê trong đời sống hằng ngày, các nhà khoa học từ Đại học Bielefeld và Đại học Warwick theo dõi hành vi và tâm trạng của 236 người trẻ trong bốn tuần.

Những người tham gia nhận được bảng câu hỏi qua điện thoại thông minh bảy lần mỗi ngày, trong đó họ phải ghi lại tâm trạng hiện tại và cho biết liệu mình có uống đồ uống chứa caffeine trong vòng 90 phút trước đó hay không. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng xem xét liệu cà phê có tác động khác nhau tùy theo từng cá nhân hay không.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng rằng khi những người có mức độ lo âu cao uống cà phê, họ sẽ trải qua những thay đổi tiêu cực về tâm trạng, chẳng hạn như tăng cảm giác bồn chồn, lo lắng. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ caffeine thường có tâm trạng tốt hơn sau khi uống một tách cà phê hoặc một loại đồ uống chứa caffeine khác. Những tác động này trở nên rõ rệt hơn nhiều vào buổi sáng so với thời điểm khác trong ngày.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng tác dụng cải thiện tâm trạng của caffeine xuất hiện vào buổi sáng, nhờ khả năng ngăn chặn các thụ thể adenosine, giúp thúc đẩy sự tỉnh táo và khiến mọi người cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn.

“Caffeine hoạt động bằng cách ngăn chặn các thụ thể adenosine, có thể làm tăng hoạt động dopamine ở các vùng não quan trọng - một tác động có liên quan tới cải thiện tâm trạng và tăng cường sự tỉnh táo”, Giáo sư Anu Realo đến từ Đại học Warwick cho biết thêm.

Mặc dù cà phê giúp tăng cường tâm trạng của bạn, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng caffeine có thể dẫn đến sự phụ thuộc. Không chỉ vậy, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine cũng liên quan đến nhiều rủi ro sức khỏe khác nhau. Hấp thụ caffeine vào cuối ngày cũng có thể dẫn đến các vấn đề về giấc ngủ.