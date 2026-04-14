Thích bạn gái chủ động chia hoá đơn dù tôi chẳng thiếu tiền

Tôi không thuộc tuýp đàn ông chi li, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Tôi năm nay 32 tuổi, thu nhập ổn định, có sẵn nhà và xe. Tài chính ở mức khá, có thể chi trả mọi cuộc hẹn hò, ăn uống, đi chơi.

Tôi không ngại chi tiền cho những buổi hẹn. Thế nhưng sau vài năm lăn lộn trên các ứng dụng hẹn hò và qua những lời giới thiệu, tôi nhận ra mình sợ nhất kiểu phụ nữ chỉ nhìn vào ví của đàn ông và cứ mặc định đàn ông phải trả tiền.

Với ngoại hình cao ráo, khôi ngô, tôi không khó làm quen những cô gái kém mình 5-7 tuổi qua ứng dụng hẹn hò. Cũng chính từ những lần hẹn các cô gái trẻ, tôi thấy nhiều bạn vẫn ấu trĩ, sống với tư tưởng bạn trai phải trả tiền mọi lần gặp nhau.

Nhiều em mặc định rằng vì tôi lớn tuổi hơn, đi làm lâu hơn, nên bao trọn gói từ A đến Z là nghĩa vụ bất di bất dịch. Có lần, tôi qua lại với một cô gái kém mình 5 tuổi suốt 2 tháng liền. Trong thời gian này, tôi liên tục phải trả tiền cho mọi cuộc hẹn, em không hề đòi chia tiền hay mời lại dù chỉ một lần. Cuộc tình chấm dứt trong sự thất vọng khi em chủ động nhắc đến sinh nhật của mình.

Nhiều đàn ông yêu thích mẫu phụ nữ chủ động san sẻ tài chính với mình trong các cuộc hẹn.

Lần khác, tôi hẹn một cô sinh viên năm cuối ở quán cafe rooftop khá sang chảnh. Suốt buổi, cô ấy chỉ bận rộn tạo dáng chụp ảnh, gọi 2 loại bánh trái chỉ để có thêm "đạo cụ". Đến khi nhân viên đặt hóa đơn lên bàn, cô ấy vẫn mải mê chỉnh màu ảnh, tuyệt nhiên không một cái liếc mắt hay một lời hỏi han xã giao. Tôi trả tiền, không tiếc, nhưng không gặp lại bao giờ.

Tuy vậy, cũng có những trải nghiệm khiến tôi phải thay đổi định kiến. Tôi nhớ mãi lần hẹn với một bạn kém 2 tuổi làm kiến trúc. Chúng tôi ăn đồ nướng xong thì đi cà phê. Lúc về nhà, cô ấy nhớ kỹ tổng số tiền rồi chuyển khoản lại trả tôi một nửa. Cách cô ấy dứt khoát chia sẻ hóa đơn khiến tôi cảm thấy đây là người có thể gắn bó với mình lâu dài. Rất tiếc, sau đó chúng tôi không hẹn nữa vì nhiều lý do.

Tôi nghĩ phụ nữ có lòng tự trọng sẽ không cho rằng đàn ông phải trả tiền trong mọi cuộc vui. Trong mối quan hệ nam nữ tìm hiểu, yêu đương, biết san sẻ tài chính là một phẩm chất giúp hai bên thêm gắn bó bền chặt.

Tôi không cần người con gái phải trả đúng 50%, thì thu nhập của mỗi người khác nhau. Tôi chỉ cần lời đề nghị san sẻ để biết rằng bạn nữ trân trọng công sức lao động của mình.

Người phụ nữ không nhìn vào ví tiền của đàn ông sẽ có sức quyến rũ riêng. Họ không phụ thuộc, độc lập, có giá trị riêng, hữu dụng, biết tính toán và bên người đàn ông vì tình cảm chân thành.

Nhiều người bạn của tôi bảo rằng, đàn ông mà để phụ nữ trả tiền là kém cỏi, là mất mặt. Họ coi việc bao trọn gói là nghĩa vụ của phái mạnh để thể hiện bản lĩnh. Không ít đàn ông lầm tưởng chi tiền là cách ngắn nhất để chiếm lấy trái tim phụ nữ. Thực ra, tiền chỉ mua được sự có mặt, còn sự đồng điệu phải xây dựng từ sự sẻ chia.

Đàn ông không thiếu tiền vẫn rất cần một người phụ nữ biết chủ động chia sẻ. Tôi không tiếc tiền nhưng muốn tìm kiếm người bạn đồng hành thực thụ.

