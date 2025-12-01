Dân mạng cảnh báo bẫy hẹn hò: Gái xinh dụ 'gà' đến cho chủ quán 'chặt chém'

Trong một bài đăng đang nổi trên mạng xã hội, nam tác giả ẩn danh tại Hà Nội chia sẻ chuyện của mình gặp gỡ với bạn nữ quen qua ứng dụng hẹn hò. Buổi hẹn đầu tiên, cô gái rủ anh đến một quán cô thường hay ăn. Khi đến nơi, chàng trai ngỡ ngàng vì thấy quán lẩu rất bé, chỉ kê được 4 - 5 cài bàn, lại không có biển hiệu. Anh vào nhà vệ sinh rửa tay, khi quay ra thì bạn nữ đã gọi đồ ăn xong rồi.

"Đồ mang lên thì thôi rồi, gồm 1 con cua nhỏ, 2 con tôm, 1 đĩa thịt bò nhỏ, còn salad thì xanh lè chẳng biết là rau gì", tác giả viết. Khi tính tiền, anh sốc vì hóa đơn lến đến 2 triệu đồng. Nghi mình bị "chặt chém", anh yêu cầu quán giảm giá. Mặc dù nhân viên có thái độ đe dọa, thách thức, chàng trai vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục "đấu tranh", hóa đơn giảm xuống 1,6 triệu đồng rồi cuối cùng "chốt" gần 1,2 triệu đồng.

Sau buổi hẹn, tác giả không còn liên hệ được cô gái kia được nữa. "Tôi đăng lên đây để mọi người cảnh giác hơn khi hẹn hò qua ứng dụng", tác giả khuyến cáo.

Ảnh chụp lịch sử chuyển khoản được đính kèm cùng bài đăng.

Câu chuyện nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều người khẳng định đây là chiêu trò mà các nhà hàng làm ăn chộp giật dùng để "gài" khách đến ăn hòng chặt chém.

"Thật ra bạn gái đó là người nhà hay nhân viên của quán luôn. Đi hẹn hò thì nhớ cẩn thận, đặc biệt là mấy quán trên phố vắng vắng khách, thực đơn không có giá cụ thể"; "Ứng dụng hẹn hò, diễn đàn mạng xã hội luôn là mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng chặt chém kiểu này. Mọi người nên cẩn thận các vụ việc như vậy bị đưa lên mạng nhiều lắm"; "Các anh đi hẹn hò cần tỉnh táo tránh tình trạng 'tiền mất, tình không mang' như vậy"...

Thanh Phong bình luận: "Các quán lẩu này dùng chiêu thức cấu kết ăn chia hoa hồng với các bạn gái xinh, hẹn gặp các bạn nam qua ứng dụng hẹn hò và lừa đảo tới quán ăn lẩu. Bạn nam không được xem thực đơn, giá tiền, mà bạn nữ gọi hết. Sau đó, quán sẽ không nói rõ các món có trong combo món, tự ý mang thêm đồ lên phục vụ. Khi thanh toán hóa đơn, quán sẽ lấy lý do khách đã ăn và ép thanh toán với cái giá trên trời".

Nhiều cư dân mạng chỉ cách đối phó với kiểu "giăng bẫy để chặt chém" này. "Gặp tình huống như trên, mọi người có thể xử lý theo các bước sau. Đầu tiên, bạn nam cần chụp lại hóa đơn, hoặc ghi hình lúc tính tiền. Tiếp theo, bạn nam có thể bảo bạn nữ chia tiền, vì đôi khi quán đó đắt thật chứ họ không chặt chém. Cuối cùng, nếu khả nghi quá, các bạn có thể liên hệ quản lý thị trường đến để lập biên bản vì bán giá cao bị xử phạt rất nặng, cho quán đó chừa", Bảo Quốc khuyên.

Nam Anh viết: "Trong trường hợp quán ăn không niêm yết hoặc niêm yết giá dịch vụ không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng, thì chủ quán có thể bị phạt tiền từ 5 đồng đến 10 triệu đồng. Các bạn hoàn toàn có thể báo cáo lên cơ quan chức năng để tránh mất tiền oan".

Ngoài ra, dân mạng cũng chia sẻ mẹo hẹn hò để tránh gặp phải tình huống như trên. Hải Nam viết: "Mình đi hẹn hò sẽ ưu tiên đến những quán ăn quen có tiếng một chút vì buổi hẹn đầu tiên cũng cần lịch sự. Nếu bạn nữ nằng nặc đòi đến những quán không tên, thiếu uy tín thì mình nghĩ cũng nên chấm dứt tìm hiểu luôn, bởi lẽ hẹn hò bình thường thì không ai hành xử như vậy".

Hồng Quân chia sẻ: "Mọi người nên tránh tiết lộ thông tin quá nhiều trên ứng dụng hẹn hò. Những người có tài chính thường là 'con mồi' ngon của chiêu trò gài bẫy kiếm tiền. Ứng dụng hẹn hò cũng chỉ là một kênh làm quen thôi, sau đó nên liên hệ gặp mặt nơi an toàn để hiểu nhau hơn rồi mới tiến đến mối quan hệ bền chặt".

Theo khoản 3 Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP, chủ quán có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng về hành vi "chặt chém" khách hàng. Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP, quán ăn không niêm yết hoặc niêm yết giá dịch vụ không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng thì chủ quán có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.