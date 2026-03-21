Thép Miền Nam: Chuyển động theo xu hướng thép xanh, tối ưu năng lượng

(VTC News) -

Chủ động cập nhật xu hướng phát triển của ngành thép

Ngành thép toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các yêu cầu về môi trường, phát thải và tiêu chuẩn sản xuất ngày càng khắt khe. Các cơ chế như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu, cùng các tiêu chuẩn mới về năng lượng và khí nhà kính, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận trong sản xuất và quản trị.

Trong bối cảnh đó, Thép Miền Nam lựa chọn hướng đi chủ động: Theo dõi sát diễn biến thị trường, cập nhật xu hướng công nghệ và từng bước hoàn thiện chiến lược phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Tháng 11/2025, đại diện Công ty tham gia Hội thảo ngành Thép Việt Nam 2025 do Mysteel Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Thép Việt Nam tổ chức. Nhiều vấn đề then chốt được thảo luận như xu hướng thị trường khu vực, chuyển đổi xanh trong sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng và chiến lược phát triển dài hạn.

Ông Lê Việt - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL vinh dự chia sẻ và lĩnh hội nhiều kiến thức tại Hội thảo ngành Thép nhằm hướng Thép Miền Nam ngày càng cập nhật xu hướng phát triển trong sản xuất thép xanh. (Ảnh Thép Miền Nam)

Cùng thời điểm, doanh nghiệp tham gia hội thảo chuyên đề về quản lý vật liệu, tái chế chất thải và phát triển bền vững trong xây dựng do Hội Khoa học Kỹ thuật Đúc - Luyện kim Việt Nam phối hợp tổ chức. Các nội dung về vật liệu xanh, tái chế chất thải, kinh tế tuần hoàn đã mở ra thêm hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp.

Để tiến tới “thép xanh”, năng lượng là bài toán cốt lõi. Đây là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất, đồng thời là nguồn phát thải chính. Vì vậy, tối ưu hóa sử dụng năng lượng vừa là yêu cầu kinh tế, vừa là trách nhiệm môi trường.

Tại Thép Miền Nam, công tác quản lý năng lượng được triển khai đồng bộ. Doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, đồng thời ban hành quy chế nội bộ nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng năng lượng trong từng công đoạn sản xuất.

Song song đó, Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn để cập nhật quy định pháp luật và xu hướng quản lý năng lượng hiện đại. Tháng 11/2025, đại diện doanh nghiệp tham gia chương trình tập huấn do Bộ Công Thương tổ chức, qua đó nắm bắt rõ hơn các mục tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua việc chuẩn hóa quy trình và cập nhật kiến thức, Thép Miền Nam từng bước áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao năng lượng, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Phát huy sáng kiến người lao động và lan tỏa thông điệp xanh

Trong hành trình chuyển đổi sang sản xuất xanh, yếu tố con người giữ vai trò then chốt. Tại Thép Miền Nam, phong trào thi đua lao động sáng tạo được duy trì thường xuyên, tạo động lực để người lao động đề xuất sáng kiến và cải tiến kỹ thuật.

Năm 2025, Công ty ghi nhận 18 sáng kiến, đề tài tiêu biểu được công nhận với tổng giá trị khen thưởng 211 triệu đồng. Nhiều sáng kiến tập trung trực tiếp vào việc tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành.

Thép Miền Nam ban hành các quy định quản lý năng lượng nội bộ nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng năng lượng trong từng khâu sản xuất (Ảnh: Thép Miền Nam)

Tiêu biểu là giải pháp tận dụng nước xả đáy bể chứa để tái sử dụng cho hệ thống làm mát, giúp giảm lượng nước cấp mới; các giải pháp tiết giảm chi phí đầu vào; hay cải tiến thiết bị nhằm nâng cao năng lực dây chuyền cán thép…

Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên và gia đình tham gia tiết kiệm điện, tắt các thiết bị không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất cũng như đã hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Không dừng lại trong phạm vi nội bộ, Thép Miền Nam còn triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng như trao tặng bồn trữ nước cho người dân vùng hạn mặn, hỗ trợ hệ thống lọc nước, tuyên truyền bảo vệ nguồn nước và môi trường biển. Những hoạt động này không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân, mà còn lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Từ nhiều năm nay, tặng bồn trữ nước cho nhân dân vùng hạn mặn là hoạt động thường xuyên của Thép Miền Nam. Trong ảnh là một người dân thuộc 11 xã hạn mặn Thạnh Phú- Bến Tre nhận 1 bồn trữ nước trong số 300 bồn do Thép Miền Nam tặng vào năm 2020. (Ảnh: Thép Miền Nam)

Năm 2024, sản phẩm Thép Miền Nam /V/ được vinh danh trong Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam ở lĩnh vực thép xây dựng. Gần đây, trong buổi làm việc với Tập đoàn Armotrain (Canada), năng lực sản xuất và định hướng phát triển thép xanh của doanh nghiệp cũng nhận được đánh giá tích cực từ phía đối tác.

Những kết quả này cho thấy Thép Miền Nam không chỉ thích ứng với xu hướng, mà đang từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị ngành thép theo hướng xanh và bền vững.