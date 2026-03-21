Bắt kẻ hành hung nữ shipper khi giao hàng ở TP.HCM

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ phường Gia Định) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 15/3/2026, Công an phường Gia Định tiếp nhận tin báo của chị H.T.D.T (SN 1982, ngụ TP.HCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Trương Nguyên Huy tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời người liên quan là Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ tại địa chỉ xảy ra vụ việc) đến làm việc.

Theo trình bày của bị hại, trưa cùng ngày chị T. nhận đơn giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng, người đặt yêu cầu gửi đồ tại quầy lễ tân của một khách sạn. Tuy nhiên thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên chị T. đề nghị người nhận ra nhận trực tiếp.

Ít phút sau, Trương Nguyên Huy đi ra. Trong lúc lời qua tiếng lại, Huy bất ngờ dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị T., khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Chưa dừng lại, Huy tiếp tục xô đẩy khiến chị T. ngã lần thứ hai, chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn.

Sau vụ việc, chị T. được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện để thăm khám.

Tại cơ quan công an, Trương Nguyên Huy khai nhận giữa hai bên xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Trong lúc nóng giận, Huy đã nhiều lần dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân, sau đó tiếp tục kéo tay khiến chị T. ngã xuống đường.