4 loại quả quen thuộc có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

Theo trang Eating Well, bác sĩ Joseph Salhab - chuyên gia tiêu hóa tại hệ thống bệnh viện Advent Health (Florida, Mỹ) - chia sẻ trên Instagram danh sách các loại trái cây giúp giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Các gợi ý này dựa trên nghiên cứu năm 2023 đăng trên tạp chí World Journal of Gastroenterology.

Dưới đây là những thực phẩm “vàng” cho đường ruột bạn có thể áp dụng vào thực đơn hàng ngày.

Dưa hấu

Dưa hấu không chỉ ngon miệng mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bác sĩ Joseph Salhab chia sẻ, ăn thường xuyên loại trái cây này có thể giảm tới 26% nguy cơ ung thư đại tràng.

Tác dụng bảo vệ này chủ yếu là nhờ hàm lượng cao chất chống ô xy hóa lycopene trong dưa hấu. Ngoài ra, dưa hấu giàu chất chống oxy hóa và cung cấp lượng nước dồi dào, giúp duy trì sức khỏe đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn.

Táo

Táo giàu chất xơ và polyphenol giúp bảo vệ đại tràng. (Ảnh: Shutterstock)

Táo là loại trái cây giàu chất xơ, polyphenol chống oxy hóa và nhiều hợp chất có đặc tính chống viêm. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc ăn nhiều táo có thể giúp giảm khoảng 25% nguy cơ ung thư đại tràng.

Lý do là các thành phần trong táo, đặc biệt là ở phần vỏ, có khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư đại tràng.

Táo không chỉ tiện lợi để ăn trực tiếp mà còn dễ dàng kết hợp trong các món ăn khác như salad, yến mạch ngâm qua đêm, hoặc ăn kèm với bơ đậu phộng để tăng cường chất xơ và protein cho bữa ăn.

Kiwi

Bác sĩ Joseph Salhab cho biết quả kiwi là “nguồn chất xơ tuyệt vời, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sức khỏe đường ruột”.

Loại quả có vị chua nhẹ này còn giàu vitamin C, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch và nuôi dưỡng làn da. Kiwi có thể ăn trực tiếp, thêm vào salad trái cây hoặc các bát sữa chua cùng ngũ cốc.

Trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt giàu flavonoid tốt cho đại tràng. (Ảnh: Shutterstock)

Việc tiêu thụ đa dạng các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi và quýt có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Bên cạnh đó, các loại trái cây này còn chứa flavonoid, một nhóm polyphenol có thể hỗ trợ lão hóa lành mạnh, chống viêm và tiềm năng giảm nguy cơ ung thư. Để giữ nguyên hàm lượng chất xơ, tốt nhất nên ăn quả thay vì uống nước ép.