Phó giám đốc Sở NN&MT Đà Nẵng được điều động làm Bí thư xã Trà Tập

Ngày 5/5, ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có quyết định số 899-QĐ/TU về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định chỉ định ông Võ Như Toàn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Như Toàn (thứ hai từ phải sang) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập. (Ảnh: Đ.T)

Cách đây vài ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chính thức thông báo kết quả kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên. Theo đó, ông Hà Ra Diêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập - bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cơ quan chức năng xác định ông Diêu không chỉ chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu mà còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Cùng với cá nhân ông Diêu, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập cũng nhận hình thức kỷ luật "Khiển trách". Đơn vị này đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để cán bộ chủ chốt làm trái nguyên tắc tập trung dân chủ và không thực hiện đúng chủ trương công tác cán bộ của Thành ủy.