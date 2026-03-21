Công nghệ 21/3: Amazon quay lại với smartphone, Microsoft tinh gọn Copilot

(VTC News) -

Amazon trở lại thị trường smartphone với dự án "Transformer"

Sau hơn một thập kỷ thất bại với Fire Phone, Amazon đang chuẩn bị quay lại thị trường di động với dự án mới mang tên "Transformer". Đây là nỗ lực nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo và trợ lý giọng nói Alexa vào một thiết bị cá nhân hóa, giúp người dùng kết nối liền mạch với hệ sinh thái dịch vụ của Amazon.

Một nhân viên Amazon giới thiệu tính năng bản đồ 3D trên Fire Phone tại Seattle năm 2014. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, dự án được dẫn dắt bởi nhóm ZeroOne - đơn vị chuyên tạo ra các thiết bị đột phá. Amazon kỳ vọng chiếc điện thoại mới sẽ giúp việc mua sắm, xem Prime Video, nghe nhạc và đặt đồ ăn trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa tiết lộ giá bán, thời điểm ra mắt hay đối tác viễn thông.

Các chuyên gia nhận định Amazon có lợi thế nhờ hệ sinh thái thương mại, nội dung và điện toán đám mây, nhưng cửa sổ cơ hội rất hẹp khi Apple, Samsung và nhiều hãng khác cũng đang chạy đua phát triển thiết bị AI. Liệu "Transformer" có thể giúp Amazon xoay chuyển tình thế sau cú trượt dài của Fire Phone vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Blue Origin tham vọng đưa trung tâm dữ liệu AI lên quỹ đạo

Blue Origin vừa nộp đơn lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) để xin phép triển khai dự án "Project Sunrise". Kế hoạch này bao gồm việc phóng hơn 51.600 vệ tinh vào quỹ đạo đồng bộ với Mặt Trời, nhằm xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian.

Khoảnh khắc phóng tên lửa của Blue Origin từ bãi phóng ven biển. (Nguồn: Blue Origin)

Theo hồ sơ, các vệ tinh sẽ được bố trí ở độ cao từ 500 đến 1.800 km, mỗi lớp có từ 300 đến 1.000 vệ tinh, cách nhau khoảng 5 đến 10 km. Chúng được trang bị tấm pin mặt trời để tự cung cấp năng lượng, giúp giảm chi phí vận hành so với trung tâm dữ liệu mặt đất. Blue Origin cho rằng mô hình này sẽ mở rộng năng lực tính toán cho các công ty Mỹ phát triển AI.

Dự án Sunrise được xem là bước đi cạnh tranh trực tiếp với SpaceX, vốn đã xin phép triển khai tới 1 triệu vệ tinh cho mục tiêu tương tự. Cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian hứa hẹn sẽ định hình lại cách thế giới xử lý nhu cầu tính toán khổng lồ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Microsoft điều chỉnh Copilot trong Windows 11

Microsoft vừa thông báo sẽ cắt giảm các điểm tích hợp Copilot trong Windows 11 nhằm giảm tình trạng "AI bloat" gây khó chịu cho người dùng. Thay vì xuất hiện tràn lan, Copilot sẽ chỉ được giữ lại ở những nơi thực sự hữu ích, giúp trải nghiệm hệ điều hành trở nên gọn gàng và hiệu quả hơn.

Logo Copilot với thông điệp “Your everyday AI companion”, thể hiện vai trò trợ lý thông minh trong Windows 11. (Nguồn: Microsoft)

Theo Digital Trends, các ứng dụng như Photos, Notepad, Widgets và Snipping Tool sẽ là những nơi đầu tiên được giảm bớt tính năng Copilot. Đây là bước đi cho thấy Microsoft lắng nghe phản hồi từ cộng đồng, vốn cho rằng Copilot thường bị gắn ép buộc và không phải lúc nào cũng cần thiết.

Dù vậy, Copilot không biến mất hoàn toàn. Microsoft khẳng định sẽ tiếp tục phát triển nó như một trợ lý thông minh, nhưng với cách tiếp cận "có chủ đích" hơn. Người dùng có thể kỳ vọng ít thông báo, ít pop-up và nhiều tùy chọn hơn trong việc sử dụng AI trên Windows 11.