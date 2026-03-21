Đại úy Công an xã Diên Lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 21/3, lãnh đạo xã Diên Lâm (Khánh Hòa) cho biết, Đại úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h40 phút cùng ngày, hai cán bộ công an xã gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993) và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995) tiến hành trinh sát, nắm tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, không may Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị đuối nước.

Ngay sau đó, Công an xã Diên Lâm đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng cùng ngày, thi thể đại úy Hải đã được tìm thấy.

Theo lãnh đạo xã này, chính quyền địa phương xã Diên Lâm đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc với gia đình.

"Sự hy sinh của Đại úy Nguyễn Xuân Hải là mất mát lớn đối với lực lượng công an cơ sở, đồng thời cho thấy những rủi ro, hiểm nguy mà cán bộ chiến sĩ phải đối mặt trong quá trình đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là khai thác tài nguyên trái phép trên các tuyến sông" - lãnh đạo xã Diên Lâm nói.

Hiện nay, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm liên quan.