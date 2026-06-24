Thể thức World Cup 2026: 2 đội bằng điểm xếp hạng thế nào?

(VTC News) -

Với việc World Cup 2026 lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, cuộc đua giành vé vào vòng knock-out trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Bên cạnh 24 đội đứng nhất và nhì bảng, giải đấu còn trao cơ hội đi tiếp cho 8 trong số 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Điều này khiến các tiêu chí phân định thứ hạng khi các đội bằng điểm trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng.

World Cup 2026 xếp hạng 2 đội bằng điểm thế nào?

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất tại World Cup 2026 nằm ở cách Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác định thứ hạng các đội bóng có số điểm bằng nhau sau vòng bảng. Thay vì ưu tiên hiệu số bàn thắng bại tổng thể như các kỳ trước, FIFA sẽ ưu tiên thành tích đối đầu trực tiếp khi tính toán bảng xếp hạng World Cup 2026 đối với các đội bằng điểm.

Lý do của sự thay đổi này là việc ưu tiên thành tích đối đầu trực tiếp sẽ phản ánh chính xác hơn tương quan giữa các đội bóng, đồng thời hạn chế tình trạng một đội được hưởng lợi quá nhiều từ những chiến thắng cách biệt trước đối thủ yếu hơn (ví dụ như trận Đức thắng Curacao với tỷ số 7-1). Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng hiệu số bàn thắng bại vẫn là thước đo toàn diện hơn bởi nó đánh giá màn trình diễn của đội bóng xuyên suốt toàn bộ vòng bảng.

Trận đấu Đức thắng Curacao với tỷ số 7-1. (Ảnh: AP)

Cụ thể, tiêu chí được ưu tiên hàng đầu là số điểm giành được trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Nếu vẫn chưa thể phân định, FIFA tiếp tục xét hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu trực tiếp giữa 2 đội, sau đó là tổng số bàn thắng ghi được trong những trận đấu đó.

Nếu các đội vẫn bất phân thắng bại sau khi xét các tiêu chí đối đầu, FIFA mới chuyển sang đánh giá thành tích tổng thể của các đội ở vòng bảng. Khi đó, hiệu số bàn thắng - bàn thua sẽ được xem xét trước, tiếp đến là tổng số bàn thắng ghi được ở tất cả các trận đấu. Đây là lý do nhiều đội tuyển vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng ngay cả khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Nếu các chỉ số chuyên môn vẫn ngang bằng, tiêu chí thẻ phạt sẽ được áp dụng. Điểm kỷ luật được tính dựa trên số thẻ vàng và thẻ đỏ mà cầu thủ cũng như các thành viên ban huấn luyện nhận được trong suốt vòng bảng. Về cơ bản, đội nào ít thẻ hơn thì xếp trên.

Nếu tất cả các tiêu chí kể trên vẫn không thể tạo ra sự khác biệt, FIFA sẽ sử dụng bảng xếp hạng FIFA mới nhất để xác định thứ hạng. Đây là thay đổi đáng chú ý tại World Cup 2026, khi FIFA quyết định bỏ phương án bốc thăm ngẫu nhiên từng được sử dụng như "giải pháp cuối cùng" ở các kỳ World Cup trước.

3 đội bằng điểm xếp hạng thế nào?

Tương tự như trường hợp 2 đội bằng điểm, nếu có 3 đội bằng điểm, tiêu chí xếp hạng vẫn là thành tích đối đầu xét trong các trận đấu của 3 đội này với nhau (tổng cộng 3 trận). Thứ tự so sánh các chỉ tiêu giống như với trường hợp 2 đội.

Sau một lượt xếp hạng, nếu vẫn còn 2 đội bằng nhau, các tiêu chí phụ được áp dụng lại từ đầu (giống như trường hợp nêu phía trên).

Xếp hạng các đội thứ 3

Tại World Cup 2026, các đội đứng thứ ba tại 12 bảng đấu vẫn còn cơ hội đi tiếp. Những đội này được xếp hạng dựa trên thành tích ở vòng bảng, lấy 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/16.

Do 12 đội ở 12 bảng đấu khác nhau không đối đầu với nhau, tiêu chí xếp hạng sẽ là chỉ số tổng thể, theo thứ tự ưu tiên xét đến là số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, điểm thẻ phạt và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.