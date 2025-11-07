Tháp Chăm được công nhận kỷ lục thế giới vẫn chìm trong nước sau trận lũ lịch sử

(VTC News) -

Trước tình trạng di tích Tháp Chăm Phú Diên bị ngâm nhiều ngày trong nước những đợt mưa lũ lịch sử liên tục tại Huế trong thời gian qua, sáng 07/11, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục.

Tại thời điểm kiểm tra, chứng kiến việc di tích Tháp Chăm Phú Diên bị ngâm sâu trong nước, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh phê bình đơn vị quản lý và chính quyền địa phương trong việc chậm báo cáo, chậm triển khai phương án xử lý, để di tích bị ngập nước kéo dài nhiều ngày.

Tháp Chăm Phú Diên vẫn chìm trong nước sau trận mưa lũ lịch sử, kéo dài ở TP Huế. (Ảnh: Ngọc Minh)

Ông Hoàng Hải Minh chỉ đạo, huy động thêm máy bơm để hút nước, đồng thời chỉ đạo đơn vị liên quan và chính quyền địa phương phải túc trực, giám sát thường xuyên, đảm bảo trong ngày hôm nay phải hút hết nước và báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị đơn vị quản lý cần có nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ di tích hiệu quả hơn, nhất là giải pháp thoát và chống ngập nước nhằm bảo đảm an toàn cho di tích và khu vực xung quanh.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo phương án khắc phục, bảo vệ tháp Chăm Phú Diên trước thực trạng di tích này bị ngâm nước nhiều ngày. (Ảnh: Ngọc Minh)

Di tich Tháp Chăm Phú Diên được phát hiện vào năm 2001 tại xã Phú Diên, là một trong những di tích Chăm Pa cổ được tìm thấy dưới lòng cát ven biển, có giá trị lớn về lịch sử, khảo cổ và văn hóa, tháp Phú Diên đã được công nhận là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia.

Ngày 14/3/2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục “Tháp Phú Diên – tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam”. Đến ngày 30/5/2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) tiếp tục ghi nhận kỷ lục “Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới”.