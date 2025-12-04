Thành tựu bứt phá trong một thập kỷ hợp tác giáo dục Australia – Việt Nam

Ngày 4/12, Hội thảo tổng kết 10 năm Chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực Australia – Việt Nam (Aus4Skills) được tổ chức kỷ niệm một thập kỷ thành tựu của chương trình. Sự kiện được Đại sứ quán Australia và Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức.

Hội thảo nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Aus4Skills trong việc nâng cao chất lượng của lực lượng lao động, thúc đẩy giáo dục hòa nhập và đáp ứng các nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đang thay đổi của Việt Nam. Đây là những yếu tố then chốt giúp duy trì tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Toàn cảnh Chương trình.

Chương trình Aus4Skills kế thừa truyền thống hợp tác lâu dài trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Trong thập kỷ qua, Aus4Skills đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Việt Nam về bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thông qua việc cung cấp các cơ hội học bổng, đào tạo và hợp tác giữa các cơ quan, Aus4Skills trang bị cho học viên Việt Nam chuyên môn quốc tế và kỹ năng thực tiễn, giúp họ tự tin thúc đẩy đổi mới và dẫn dắt các chuyển đổi mang tính đột phá.

Hợp tác giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia. Hiện có hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia. Mạng lưới cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Australia đã lên tới 160.000 người. Các cơ sở giáo dục hai nước duy trì nhiều chương trình giao lưu, nghiên cứu và đào tạo chung.

Về giáo dục đại học, chương trình hỗ trợ cho các cán bộ quản lý cấp Bộ, cấp trường nâng cao năng lực quản trị, tự chủ đại học cũng như tổ chức diễn đàn tăng cường gắn kết hợp tác nhà trường - doanh nghiệp hướng tới đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và một số khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng và kiểm định theo chuẩn quốc tế với khoảng 1.000 cán bộ từ các đơn vị cấp Bộ, lãnh đạo và giảng viên của các trường đại học và đại diện của Doanh nghiệp tham gia trong 6 chuỗi hoạt động liên quan đến các chủ đề về Giáo dục Đại học vừa đề cập.

Gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan đối tác và cựu sinh tham dự và chúc mừng các thành tựu của Aus4Skills.

Trong giai đoạn 2016-2020 trước đó (Giai đoạn 1) một số cơ sở giáo dục đại học trở thành những đơn vị thụ hưởng của Aus4Skills như Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên, trường Đại học Tây Bắc với 151 chính sách cấp trường được điều chỉnh, 99 chương trình đào tạo được cập nhật, 15 chương trình hỗ trợ và 40.000 sinh viên được hưởng lợi. Những đơn vị này đã và đang tiếp tục áp dụng các mô hình quản trị đã được xây dựng trước đây một cách có hiệu quả và phù hợp với bối cảnh phát triển giáo dục tại địa phương hiện nay.

Trong giáo dục nghề nghiệp, Chương trình Aus4Skills đóng vai trò không nhỏ trong hỗ trợ các cơ sở GDNN xây dựng mối liên kết với doanh nghiệp, xây dựng mô hình Đào tạo và Đánh giá dựa trên năng lực (CBTA) để phát triển kỹ năng phù hợp với môi trường làm việc và áp dụng thí điểm một số mô hình GDNN theo tiêu chuẩn quốc tế với 20 chuẩn ngành nghề mới và việc thành lập Hội đồng Kỹ năng nghề ngành Logistics (LIRC).

Trong hai Giai đoạn, chương trình đã triển khai 24 khóa học và 73 hoạt động đào tạo cho 5.154 cán bộ và học viên từ 16 cơ sở GDNN và các Doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực logistics. Hiện nay, những mô hình này đang được nhân rộng tại một số địa phương trên toàn quốc để phục vụ mục tiêu tạo đột phá về nguồn nhân lực có tay nghề cao.

Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, trao chứng nhận cảm ơn các đối tác Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình Aus4Skills.

Về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong 10 năm qua, đã có hàng trăm sinh viên Việt Nam được nhận học bổng của Chính phủ Australia để học thạc sĩ tại các trường đại học tại Australia. Ngoài ra, hàng nghìn cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên đã được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực, chuyên môn và được trang bị các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng tham gia chủ động vào quá trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay với 15.261 cá nhân trong Giai đoạn 1 và 18.916 cá nhân trong Giai đoạn 2.

Nguồn nhân lực này tạo ra mạng lưới rộng lớn kết nối bền vững giữa các cơ sở Việt Nam – Australia. Quỹ hỗ trợ cựu sinh cũng đã triển khai rất nhiều dự án có ý nghĩa đối để những người đã từng học tập ở Australia có thể có cơ hội áp dụng kiến thức, chuyên môn và lan tỏa cảm hứng cho cộng đồng xung quanh. Theo đánh giá gần đây của chương trình với 2.029 những người từng tham gia các hoạt động nâng cao năng lực trong khuôn khổ của Aus4Skills thì hơn 99% cựu sinh được phỏng vấn đã cung cấp 5.719 ví dụ về các hoạt động áp dụng kiến thức đóng góp cho cơ quan, cộng đồng.

Trong bài phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sự hợp tác:

“Chương trình Aus4Skills trong suốt 10 năm qua đã góp phần nâng cao năng lực cho giáo dục sau đại học, hiện đại hóa đào tạo nghề, thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập xã hội. Với hàng nghìn cán bộ, giảng viên được nâng cao năng lực, Aus4Skills thực sự đã tạo ra mạng lưới kết nối bền vững giữa hai quốc gia. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác để triển khai giai đoạn mới của chương trình, hướng tới mục tiêu đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và không để ai bị bỏ lại phía sau.”

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu về Aus4Skills, bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết:

“Trong suốt thập kỷ qua, Aus4Skills không chỉ là một chương trình; đó còn là một cây cầu kết nối con người, ý tưởng và cơ hội giữa hai quốc gia. Cùng nhau, chúng ta đã nâng tầm nguồn nhân lực của Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt, trao quyền cho hàng nghìn cá nhân thông qua giáo dục và đào tạo, đồng thời thúc đẩy năng lực lãnh đạo, tạo động lực cho đổi mới và tăng trưởng toàn diện.”

Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới trong phát triển nguồn nhân lực, bà Michelle O’Byrne, Đại sứ Australia về Bình đẳng Giới, phát biểu:

“Bình đẳng giới không chỉ là một mục tiêu xã hội mà còn là một động lực không thể thiếu cho tăng trưởng kinh tế. Điều này thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, nâng cao chất lượng quản trị, và bảo đảm các công cuộc đổi mới mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.”

Bà Michelle O’Byrne, Đại sứ Australia về Bình đẳng giới, phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy đề xuất tiếp tục xây dựng Chương trình Aus4Skills giai đoạn mới với những định hướng cụ thể như sau:

Thứ nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam mong muốn Chính phủ Australia tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam đi học tại Australia. Đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ mục tiêu tuyển dụng những người có trình độ cao ở nước ngoài về làm giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ hai, về hợp tác nghiên cứu: Các cơ sở giáo dục đại học hợp tác để xây dựng các chương trình nghiên cứu chung, ấn phẩm đồng tác giả và phòng thí nghiệm hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Australia ở các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường và nông nghiệp hữu cơ có áp dụng công nghệ tiên tiến.

Thứ ba, về đảm bảo chất lượng: Các cơ quan đảm bảo chất lượng Australia và trường đại học có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện đánh giá công nhận chung và chia sẻ các thông tin dữ liệu tiêu chuẩn.

Thứ tư, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp giàu kinh nghiệm của Australia và mở rộng các quan hệ đối tác như mô hình Aus4Skills đã triển khai trong thời gian qua để có thể áp dụng cho nhiều trường, nhiều lĩnh vực và ngành nghề hơn.

Thứ năm, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ hai trong nhà trường và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, phía Việt Nam mong muốn phía Australia hỗ trợ các khóa đào tạo cho giáo viên dạy tiếng Anh từ bậc phổ thông đến đại học, chia sẻ kiến thức AI theo thế mạnh của Australia và các nền tảng học tập số phù hợp.