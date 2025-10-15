Thanh niên lừa đảo qua app giao hàng, ăn 1.095 suất ăn miễn phí trong 2 năm

(VTC News) -

Theo Japan Times, cảnh sát thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, đã bắt giữ Takuya Higashimoto, 38 tuổi, vào đầu tháng 10 vì tình nghi gian lận và chiếm đoạt số tiền tương đương hơn 3,7 triệu yên (645 triệu đồng). Vụ việc gây chấn động dư luận và đặt ra câu hỏi lớn về độ an toàn của các nền tảng thương mại điện tử hiện nay.

Người đàn ông thất nghiệp này bị cáo buộc đã đặt 1.095 đơn hàng từ ứng dụng giao đồ ăn Demae-can, ăn hết toàn bộ số đồ ăn nhưng không trả đồng nào. Phương thức của Higashimoto tinh vi nhưng đơn giản. Anh chọn hình thức giao hàng không tiếp xúc, sau đó báo qua ứng dụng rằng đồ ăn chưa được giao, dù thực tế đã nhận đủ.

Nhờ chính sách hoàn tiền tự động của nền tảng, Higashimoto dễ dàng lấy lại toàn bộ số tiền, biến mỗi bữa ăn thành miễn phí hợp lệ trong hệ thống.

Trong một đơn hàng cụ thể ngày 30/7, anh tạo tài khoản mới bằng tên và địa chỉ giả, đặt đơn gồm kem, cơm hộp và bít tết gà trị giá 16.000 yên (2,7 triệu đồng). Sau khi nhận hàng, Higashimoto nhắn tin cho bộ phận hỗ trợ rằng đồ ăn không đến và được hoàn tiền ngay trong ngày.

Để tránh bị phát hiện, Higashimoto điều hành tới 124 tài khoản khác nhau. Mỗi tài khoản được đăng ký bằng thẻ SIM trả trước, thông tin cá nhân và địa chỉ đều là giả. Sau vài ngày sử dụng, hắn lập tức hủy tư cách thành viên và tạo tài khoản mới, khiến việc truy vết trở nên cực kỳ khó khăn.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã thất nghiệp trong nhiều năm và thực hiện hành vi gian lận liên tục kể từ tháng 4/2023. “Lúc đầu, tôi chỉ thử cho vui. Nhưng sau khi được hoàn tiền, tôi không thể dừng lại nữa", Higashimoto khai nhận.

Higashimoto thừa nhận rằng ban đầu anh ta đã thử nghiệm chiến thuật lừa đảo này, nhưng sau đó không thể dừng lại. (Ảnh: 163)

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Demae-can tuyên bố sẽ tăng cường quy trình xác minh danh tính người dùng, đồng thời triển khai hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện hành vi bất thường. Đại diện nền tảng cho biết, họ sẽ rà soát lại toàn bộ cơ chế hoàn tiền nhằm tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng bày tỏ sự kinh ngạc trước “chiêu trò” của Higashimoto. Một bình luận viết: “Hắn ta thật sự thông minh và kiên nhẫn. Mở hàng trăm tài khoản chỉ để ăn miễn phí, đúng là siêng năng kiểu khác". Người khác lại cho rằng lỗi lớn nằm ở hệ thống: “Nếu nền tảng không dễ dãi với chính sách hoàn tiền, chuyện này đã không xảy ra".

Khi sự việc bị phanh phui, Demae-can đã cam kết sẽ tăng cường các giao thức xác minh danh tính, nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận tương tự. (Ảnh: Getty Images)

Những vụ gian lận tương tự từng xuất hiện ở Trung Quốc. Năm 2024, ba người ở tỉnh Giang Tô đã thay phiên đặt hàng trên một ứng dụng giao đồ ăn lớn rồi báo chưa nhận được, họ sống sót suốt một tháng chỉ với 19 nhân dân tệ (70 nghìn đồng). Vụ việc đó cũng đã khiến cảnh sát địa phương phải vào cuộc.

Câu chuyện của Higashimoto là hồi chuông cảnh báo cho các nền tảng thương mại điện tử vốn dựa vào hệ thống tự động hóa. Trong khi các công nghệ thanh toán và giao hàng ngày càng tiện lợi, ranh giới giữa tiện ích và bị lợi dụng cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.